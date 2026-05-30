La bandera de España se cae durante su izado en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas

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Los militares del arsenal de Ferrol no pudieron izar la bandera de España durante el desfile por el Día de las Fuerzas Armadas que este sábado se celebró este sábado en Vigo. La enseña nacional se desprendió de la cuerda del mástil mientras sonaba el himno y el Rey presidía el acto en primera fila junto a su hija, la princesa Leonor. Finalmente, los uniformados no pudieron completar el acto de homenaje a la bandera, provocando un pequeño desconcierto en el protocolo.

Tres guardias reales -representantes del Ejército de Tierra, de la Armada y Ejército del Aire y del Espacio- y un guardia civil portaron la enseña hasta el mástil desde el que se iba a izar la bandera. Durante ese procedimiento ocurrió un incidente con la cuerda en la que se desplazaba la bandera, que hizo que la insignia se desplomara y fuera recogida rápidamente por los miembros de las Fuerzas Armadas ante la mirada sorpresiva del jefe del Estado y de su hija, ambos vestidos con el uniforme castrense para la ocasión.

Según fuentes del Ministerio de Defensa, el problema es que se desprendió una pieza de la parte superior del mástil que tenía que sujetar la bandera en la que estaría amarrada la cuerda. Y, por tanto, la enseña se cayó y no hubo posibilidad de arreglarlo ni de que se pueda volver a realizar el izado. El acto continuó con el homenaje a los uniformados que fallecieron en acto de servicio, momento en el que Felipe VI depositó una corona de laurel en su recuerdo.

Cuando el grupo de honores se retiraba del mástil donde se realizó el homenaje, el mando supremo de los ejércitos, sorprendido por el incidente, dio indicaciones para que la insignia que portaban se quedara igualmente para abanderar el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Un acto en el que participaron 3.700 militares, más de un centenar de vehículos y 32 motocicletas. Las condiciones meteorológicas adversas obligaron a cancelar el desfile aéreo, que iba a contar con 70 aeronaves.