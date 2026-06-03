El juez ordena tasar las joyas halladas en el registro a la oficina de Zapatero

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha encargado a la histórica joyería Ansorena, diamantista de la Casa Real desde el siglo XIX, una primera tasación de las 103 piezas de joyería y relojería halladas por la UDEF en la caja fuerte de la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro practicado el pasado 19 de mayo en su despacho de la calle Ferraz, en Madrid.

En una providencia este miércoles, el juez del 'caso Plus Ultra' acuerda que la firma realice un "análisis preliminar" de los efectos intervenidos "a fin de determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico (de reposición), fabricante (sello/marca del joyero) y fecha aproximada de fabricación". El magistrado precisa que esta primera valoración se acuerda "sin perjuicio de una tasación pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés".

La caja fuerte contenía 103 piezas. Según el inventario, los agentes hallaron 41 pendientes, 15 collares, 11 brazaletes, ocho anillos, ocho relojes y otros 20 objetos de lujo. El registro se practicó en la oficina de Zapatero en el marco del 'caso Plus Ultra', la investigación sobre la presunta red de influencia y cobros vinculada al rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea.

La casa Ansorena, según fuentes de la investigación, dispone de un servicio especializado de valoración de pintura, joyas y objetos de arte. Sus expertos realizan tasaciones para seguros, repartos de bienes y testamentarías, además de gestionar ventas privadas de obras relevantes para museos, instituciones y colecciones particulares. Ese perfil técnico es el que ahora lleva a la Audiencia Nacional a recurrir a Ansorena para examinar las piezas halladas en la caja fuerte de Zapatero.

Cadena de custodia

Calama exige que la valoración se realice con garantías procesales. La providencia ordena que Ansorena actúe "previo prestación de juramento o promesa" conforme al artículo 474 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También dispone que el trabajo sea "debidamente documentado por la UDEF" y que se haga constar "todos los requisitos necesarios" para asegurar "el cumplimiento de la cadena de custodia".

La referencia a la cadena de custodia es relevante. El juzgado quiere que quede documentado el traslado, examen e identificación de cada pieza para evitar dudas futuras sobre su conservación o manipulación. La UDEF deberá acompañar la diligencia y dejar constancia formal de las operaciones realizadas por la joyería.

Calama no atribuye en esta resolución un origen ilícito a las joyas ni fija todavía su valor. La providencia se limita a ordenar una comprobación técnica sobre los objetos localizados: qué son, si son auténticos, cuánto valen a precio de reposición, quién pudo fabricarlos y cuándo fueron elaborados. La diligencia, por tanto, no es aún una pericial definitiva, sino una primera valoración destinada a orientar la investigación patrimonial.

Ansorena es una de las casas de joyería y subastas más antiguas y prestigiosas de España. La firma nació en 1845, cuando Celestino Ansorena abrió en Madrid su taller de joyería. Apenas quince años después, en 1860, fue nombrada "Joyería y diamantista de la Real Casa", una distinción que consolidó su vínculo con la monarquía.

Según recoge la web de la joyería, esa relación con la Casa Real se afianzó especialmente con Alfonso XIII. Con motivo de su boda en 1906, el rey regaló a la reina Victoria Eugenia un collar de diamantes en forma de chatones y una tiara de diamantes con flores de lis dinásticas, piezas asociadas desde entonces al joyero madrileño y que han sido lucidas en actos oficiales por la reina Sofía y la reina Letizia.

La firma evolucionó después hacia otras actividades. En los años setenta, Alfonso Mato transformó el negocio de la familia de su esposa, Paloma Ansorena, en una empresa que combinaba joyería y subastas de arte. Ansorena fue una de las pioneras en España en ese campo y, casi cincuenta años después de su primera subasta, mantiene ambas líneas de actividad: joyería, arte y valoración de bienes.