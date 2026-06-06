El juez que juzga al hermano de Sánchez al oír a un bebé: «Menos mal que hay una voz inocente»

El presidente de la Sala, José Antonio Patrocinio (2i) durante el juicio al hermano del presidente del gobierno David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, ex líder del PSOE extremeño, este jueves en la Audiencia de Badajoz.Ballesteros

Publicado por Efe Badajoz Creado: Actualizado:

Un comentario anecdótico del presidente del tribunal de la Audiencia de Badajoz que juzga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha cerrado la sesión cuando, al oír el llanto de un bebé en una testifical por videoconferencia, ha dicho: «Menos mal que hay una voz inocente».

Este apunte del presidente del tribunal, José Antonio Patrocinio, se ha escuchado en la sala cuando estaba declarando por videoconferencia uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que intervinieron en las actuaciones de la Policía Judicial de cara a elaborar los atestados que fueron luego remitidos al juzgado instructor. En un momento de la declaración de este agente, un bebé ha comenzado a llorar. «Menos mal que hay una voz inocente», ha dicho Patrocinio, lo que ha despertado algunas sonrisas entre los letrados de las acusaciones populares.