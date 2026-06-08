Diario de León

De la fontanera a una trama criminal

Pedro Sánchez junto a Amaia Romero en el Primavera Sound.

Pedro Sánchez junto a Amaia Romero en el Primavera Sound.AGENCIAS

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Agencias
MADRID

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Un año. Este es el lapso transcurrido entre la difusión sin autorización de una grabación en un despacho de abogados de Madrid (mayo de 2025) y el destape judicial de una causa que arraiga en el corazón financiero del PSOE y salpica con virulencia a cuerpos del Estado como la Guardia Civil. Dos episodios con una protagonista común: Leire Díez, la exmilitante socialista de origen vasco que medró en el partido en Cantabria hasta dar el salto a empresas públicas como Enusa y Correos bajo el paraguas del Gobierno. Una persona que se presentó al público como una investigadora de las tramas de hidrocarburos y que, conforme pasaron los meses, admitió haber asesorado a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, contra las campañas de desinformación. La misma mujer a la que ahora, implicada de lleno en el sumario del juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, la UCO sitúa en la «dirección ejecutiva» de una presunta trama para «desestabilizar cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno». Tras la difusión de una grabación en un despacho de abogados se activa la maquinaria procesal y comienzan a presentarse denuncias en los juzgados de Madrid por parte de acusaciones populares ya personadas otras causas contra el Ejecutivo: Hazte Oír, Manos Limpias, Iustitia Europa, PP, Vox y diversos colectivos de la Guardia Civil. Arturo Zamarriego, instructor del Juzgado número 9, abre causa a Leire Díez, a Dolset y al periodista Pere Rusiñol por delitos de cohecho y tráfico de influencias. El juez Pedraz ordenó la detención de Leire Díez en el llamado ‘caso SEPI’ junto a Vicente Fernández, expresidente de la sociedad pública, y del empresario Antxon Alonso, vinculado a Cerdán e investigado en el ‘caso Koldo’. Están acusados por la UCO de concertarse para cobrar presuntas mordidas a cambio de influir en decisiones de la SEPI en plena pandemia. A Díez le intervinieron su teléfono y sus dispositivos telemáticos. Solo ocho días después, Pedraz abrió otra causa —la número 150/2025-, impulsada por la unidad de Antonio Balas y por la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón. Durante cinco meses dos juzgados diferentes han estado investigando el mismo asunto, con la misma policía judicial (UCO) y con la víctima de estas supuestas campañas de «desestabilización» (el coronel Balas) dirigiendo ambas pesquisas.

Sánchez se va con Begoña al Primavera Sound

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó este sábado por sorpresa a Barcelona donde asistió a conciertos del Primavera Sound, junto con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. En un vídeo publicado en Instagram recogido por Europa Press, Sánchez asegura que este festival es mucho más que música: «Es talento, creatividad y una forma de mostrar al mundo una Barcelona y una España abiertas, diversas y llenas de energía». Sánchez viajó a Barcelona junto con su mujer, Begoña Gómez, para asistir al festival, donde pudo ver a grupos como Gorillaz, My Bloody Valentine, The XX o el concierto sorpresa de Olivia Rodrigo.
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