Todo lo que se sabe de David Azagra, el hermano de Pedro Sánchez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La acusación popular del PP ha asegurado que "las cloacas" del PSOE han intentado "destruir el procedimiento" por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, cuyo juicio se celebra durante estos días en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Así lo ha asegurado el abogado del PP, Alberto Durán, ha presentado este lunes en la Audiencia Provincial de Badajoz, en la presentación de los informes finales de la acusación popular que ejerce en este caso, que en su opinión supone "una misma ópera delictiva con tres actos criminales", que son la creación de tres plazas, y ha lamentado que este caso "ha tratado de ser torpedeado por tierra, mar y aire", ha dicho.

"Se han creado tres plazas al margen del procedimiento", ha señalado Durán, quien lo ha comparado este caso con 'Fuentovejuna', ya que "aquí nadie se sabe quién ha hecho las cosas, aunque algunas aparezcan firmadas pero nadie sabe quién ha tomado la decisión", ha apuntado el letrado del PP.

Respecto de los testigos que han declarado en este juicio, ha apuntado que "han aportado bastante poco, ya que a su juicio, "o son inducidos, o son contratados, o trabajan para la Diputación, o tienen miedo a decir la verdad, o han sido recientemente ascendidos, que es lo peor, y premiados por su futura declaración", ha dicho Durán.

A esto se une que el expediente administrativo sobre este proceso, "es el disfraz con el que se revisten los personajes de la ópera para engañar a quien vea la ópera", detrás del cual "hay una realidad que no figura en el propio expediente administrativo, sino que figura en los correos" incautados por la UCO, "por eso muchos borraron sus correos".

Y es que "nadie deja por escrito en un expediente administrativo su propósito delictivo", ha aseverado Durán, quien ha señalado que el objetivo de todo ello es el de "dotar de una plaza a una persona concreta que no tenía", algo que según ha dicho, "aparte de suponer una irregularidad administrativa, comporta también sus consecuencias penales", ha asegurado.

Así, y respecto al "acto primero de esta ópera delictiva", el abogado del PP ha relatado que la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios "se reviste de todos los elementos de urgencia" para su creación en octubre de 2016, pero no se provee hasta mayo de 2017, debido a que David Sánchez estaba terminando una formación en Italia: "Su batuta es la que determina cuándo quiere incorporarse a Badajoz", ha apuntado el letrado del PP.

También ha apuntado los correos del expresidente de la Diputación de Badajoz, señalando primero al Área de Cultura que pedían "mucho personal", pero posteriormente "ha tenido que pasar algo hasta que después empieza a tramitarse el pseudo expediente administrativo" para esta nueva plaza, que supone "más personal y más carga económica para la diputación".

Lo que ha ocurrido, a su juicio, es "un tráfico de influencias" en el que "alguien le ha dicho al señor Gallardo: 'tienes que crearle una plaza a mi hermano', y ese alguien es evidentemente Pedro Sánchez Pérez Castejón", ha aseverado Alberto Durán.

Respecto al origen de la creación de esta plaza, el letrado del PP se ha preguntado que "si es una plaza tan necesaria y tan urgente por qué todos niegan ser los autores de la idea", tras lo que ha apuntado que "efectivamente se pone en marcha el procedimiento cuando al maestro Azagra le viene bien, cuando le conviene", Y tras una "grosera manipulación del procedimiento", es contratado.

En este punto, el letrado ha señalado que a pesar de que "la plaza era urgente y necesaria", posteriormente David Sánchez está en excendencia durante un año y posteriormente de baja, "y no le sustituyeron", y de hecho, le quitaron el pseudodespacho que tenía", ha apuntado.

Posteriormente se produce un "segundo acto", que "también es la creación, no es la metamorfosis", del puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, en la que "se crea una nueva plaza, disfrazándola de una modificación", ha aseverado Durán.

A su juicio, la creación de esta plaza "no obedecía a una necesidad real", sino a que a David Sánchez "no le interesaba lo más mínimo" las actividades de los conservatorios, y "él empieza a hablar con Gallardo para dedicarse a lo que a él le interesa, que es la ópera", ante lo que nace el programa 'Ópera Joven' y la Oficina de Artes Escénicas.

En ese sentido, Durán ha rechazado que esto supusiera "una modificación de nomenclatura", sino que en el puesto de coordinador de los conservatorios tiene incompatibilidad, y en el puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas no tiene, y puede "hacer negocio" en Portugal, por lo que ha considerado que de esta forma "le ofrecen efectivamente es un delito más".

Y es que, en su puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, "le han quitado la incompatibilidad deliberadamente, sabiendo que no se podía hacer", ha aseverando.

Ha reiterado que "nadie conoce" la Oficina de Artes Escénicas, ni siquiera David Sánchez, que "no sabe lo que es, las funciones que tiene, el personal que tiene a su cargo", por lo que ha concluido que David Sánchez "es el jefe de una oficina que no existe", sino que es "una realidad virtual".

Finalmente, el abogado del PP ha relatado el "tercer acto", que pasa del "hermanísimo al hermanito", en el que el "hermanísimo" en alusión a David Sánchez, "propone una creación más de una plaza para su hermanito", que es su amigo Luis Carrero.

Ambos "se conocían desde hace mucho tiempo y por lo tanto el tráfico de influencias queda absolutamente acreditado", ha aseverado el letrado del PP, quien ha señalado que previamente se produce un delito de precaricación, al sacar una plaza para funcionarios en Comisión de Servicios, a la que "solamente se presentó una persona, el señor Carrero", had icho.

Por todo ello, el abogado del PP ha considerado que todo este proceso "constituye una ópera bufa", tras lo que ha planteado "por qué se marcha" David Sánchez de su plaza en la Diputación de Badajoz cuando se judicializó el caso, si estaba convencido de la legalidad del proceso.

Durán también ha hecho alusión de la "ópera bufa" que se ha desarrollado en la sala del tribunal, a la que han concurrido como testigos, sobre todo, "trabajadores de la diputación con miedo a represalias" y se han borrado correos electrónicos.

Finalmente, el abogado del PP ha aludido a "una ópera bufa criminal" que "se ha montado fuera de este procedimiento y que es de absoluta gravedad", que se está conociendo estos días a través del 'caso Leire'.

"A mí también me han investigado las cloacas del PSOE", ha aseverado el letrado, quien ha valorado que "este procedimiento existe gracias a las acusaciones populares", ya que "las cloacas han intentado que este procedimiento no se celebre".

"En los apuntes de Leire, que están apareciendo, pone controlar a la Fiscalía", y también "destruir el procedimiento", que a su juicio, "está infectado de agentes externos criminales que están intentando bombardear", ha dicho.

También "han tratado de destruir a la juez de instrucción, no solo profesionalmente, sino también personalmente", y han " intentado alterar al juez natural, impidiendo que esta Audiencia Provincial fuera quien fallara, inventándose unos aforamientos fraudulentos, impropios, de un presidente de una diputación", ha señalado Durán.

Por todo ello, el abogado del PP se ha preguntado que si este caso "no tiene ninguna irregularidad, todo se ha hecho tan bien, ¿por qué desde la cloaca del PSOE tiene que establecerse un sistema criminal para tratar de que este procedimiento no se celebre?", ha planteado.