María Jesús Montero deja ya su acta como diputada en el Congreso

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La líder del PSOE en Andalucía, y vicepresidenta primera y ministra de Hacienda hasta hace unos meses, María Jesús Montero, presentó el viernes los papeles de renuncia a su acta como diputada en el Congreso. No obstante, la baja en la Cámara baja no se hará efectiva hasta que esté acreditada en el Parlamento autonómico -previsto para el próximo jueves 11 de junio-, donde liderará la oposición contra el dirigente del PP, y ganador de los últimos comicios, Juanma Moreno.

Montero informó este lunes de su renuncia definitiva al escaño. Un movimiento que no había llevado a cabo hasta ahora debido a que, según expuso durante la campaña en Andalucía, podría haberle costado perder su puesto de personal estatuario no sanitario en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta decisión, la de mantenerse como miembro del Congreso al tiempo que lideraba la candidatura del PSOE en la región, llevó a que la dirigente socialista fuese muy criticada.

De hecho, en el PP le acusaban de querer mantener el acta para que, en caso de que en los comicios del pasado 17 de mayo no obtuviese buen resultado, pudiese volver a Madrid. No obstante, los papeles presentados el viernes ante la Cámara baja demuestra que es una opción que ya no entra entre sus planes y que, como defendió durante la campaña electoral, liderará la ofensiva política contra Juanma Morena si finalmente es investido como presidente autonómico -todavía no se han iniciado las negociaciones entre los populares y Vox.