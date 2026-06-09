El juez cita como testigo a la presidenta del PSOE el 10 de julio en el 'caso Leire Díez'

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el próximo 10 de julio, en el marco del ‘caso Leire Díez’. El juez instructor también ha citado como investigada el 14 de julio a Leticia de la Hoz, la abogada del exasesor ministerial Koldo García. El juez, que instruye la causa sobre la presunta trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez para obstaculizar procesos judiciales que afecten al partido y al Gobierno, accede, de esta manera, a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la testifical de Narbona en un escrito la semana pasada. En un informe que forma parte del sumario del ‘caso Leire Díez’, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla una conversación de Díez con Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024. «Leire habló de ‘reconducir’ los ataques al presidente, dar ‘ayuda cualificada’ y dar la vuelta al asunto ‘como un calcetín’. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones ‘se lo habías contado a Santos el otro día’», relatan los agentes. Tras la publicación de los primeros audios hace unos meses que revelaban reuniones de Leire Díez hace unos meses, Narbona admitió que la conoció «hace mucho tiempo en Santander», donde la exmilitante se encargaba de la comunicación del partido, aunque se desvinculó de cualquier actividad ilícita. Del auto se desprende que Pedraz ha agendado declaraciones entre el 26 de junio y el 14 de julio. El primer día declararán dos generales que lideraron la UCO —Rafael Yuste y Alfonso López Malo— y que desvelaron ante agentes de esta misma unidad haber recibido presiones para «ponerse de perfil» en investigaciones que afectan al Gobierno, así como el jefe del Estado Mayor de la Benemérita y Antonio Cortés, general responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad. En la siguiente ronda de declaraciones, el 29 de junio, testificarán Carmen Pano, la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, su chófer, Álvaro Gallego, una mujer que denunció al fiscal José Grinda y a Juan Manuel Villar. El 7 de julio está previsto que declare la cofundadora de ‘Crónica Libre’ Isabel Espinar, así como Francisco Espinar y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba.