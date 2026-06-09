El PP reclama la imputación de las hijas de Zapatero y de Ábalos y Koldo en 'Plus Ultra’

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Las acusaciones populares que lidera el PP en el ‘caso Plus Ultra’ han solicitado al juez instructor de la causa en la Audiencia Nacional que cite como investigadas a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al exasesor ministerial Koldo García. Así lo han hecho en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que el juez instructor, José Luis Calama, diera al partido de Alberto Núñez Feijóo el liderazgo de las acusaciones populares —entre las que se encuentran Vox o Hazte Oír— personadas en la causa que investiga si existió una red de presunto tráfico de influencias liderada por Zapatero en torno al rescate de 53 millones de euros concedido a esa aerolínea por el Gobierno en la pandemia. Los ‘populares’ y el resto consideran necesaria la imputación de las hijas del exlíder socialista, Laura y Alba Rodríguez, como administradoras solidarias y socias de la empresa What The Fav, incidiendo en que el juez la calificó como «elemento finalista del entramado» y «centro de redistribución de flujos económicos» de la presunta red. «Han percibido, en sus cuentas personales —respecto de las cuales el investigado figura como autorizado—, las cantidades de 247.191,00 euros y 199.904,00 euros, respectivamente», añaden. Y señalan que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero «reconoció expresamente», al comparecer el pasado marzo en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado, que «la incorporación de sus hijas al circuito de Análisis Relevante a través de What The Fav ‘fue parte del acuerdo’ con Julio Martínez Martínez», amigo del expresidente y también investigado. A su juicio, esos hechos son presuntamente constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y participación en organización criminal. La acusación popular también reclama que se declare investigado a Ábalos porque el juez «lo identifica como destinatario directo y sujeto principal de la denominada ‘vía Ábalos’ de ejercicio de influencias, paralela a la ‘vía Zapatero’».