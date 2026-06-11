Dos muertos y varios heridos en un incendio en un bloque de viviendas en Magaluf

Imagen de archivo de varios efectivos del cuerpo de bomberos trabajando en las labores de extinción de un incendio en Palma. EFE/Cati Cladera.

Publicado por EFE Palma Creado: Actualizado:

Dos personas han fallecido este jueves a primeras horas de la mañana en un incendio declarado en un bloque de viviendas de Magaluf, en Mallorca, donde también han resultado heridas varias personas, según han informado fuentes sanitarias.

El Ayuntamiento de Calvià ha decretado dos días de luto oficial por el grave incendio registrado durante la madrugada de este jueves en un edificio de la zona de Torrenova, en Magaluf (Mallorca), que ha causado la muerte de dos personas y ha afectado a una veintena de vecinos, cuatro de ellos hospitalizados.

Así lo ha precisado a la prensa el alcalde de Cavià, Juan Antonio Amengual, que se ha desplazado hasta el lugar del incendio, que se ha iniciado en torno a las 5.20 horas en la tercera planta de un edificio de la calle Martín Ros García, en la zona de ocio de Punta Ballena.

El luto oficial ya ha entrado en vigor y se mantendrá durante dos jornadas. Durante este periodo, las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales en señal de duelo y, en el acto de graduación de este viernes en el instituto Bendinat tendrá lugar un minuto de silencio.

Amengual ha expresado su "profundo pesar" por lo sucedido y ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, así como su apoyo a todas las personas afectadas por este grave incidente.

Los servicios sociales municipales y el área de Turismo trabajan desde primera hora para atender las necesidades de los afectados y gestionar soluciones de realojo, ha concretado el alcalde.

Pésame de Prohens y Armengol

Por su parte, la presidenta balear, Marga Prohens, ha trasladado su pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas del incendio: "Todo mi apoyo a las personas afectadas, y mi agradecimiento a bomberos y profesionales sanitarios por su rápida respuesta".

En la misma línea se ha mostrado la expresidenta autonómica y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol: "Sigo con mucha preocupación las consecuencias del trágico incendio en el edificio Trianón de Calvià, que ha costado la vida a dos personas y ha dejado muchas otras heridas".

"Gracias a los servicios de emergencia por su rápida actuación, su profesionalidad y su dedicación en unos momentos tan difíciles", ha afirmado Armengol, que también ha trasladado su pésame.

En la misma línea se ha mostrado la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, y el conseller insular de Hacienda y Función Pública, Rafael Bosch, que se han desplazado hasta la zona afectada para conocer el alcance de lo ocurrido.

Las causas del incendio están siendo investigadas por la Guardia Civil.