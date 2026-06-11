Valentina, la niña ciega que mostró a León XIV una maqueta de la Sagrada Familia: "Emocionada pero no nerviosa"

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MADRID, 11 (OTR/PRESS)

Valentina, una niña de trece años que nació con la enfermedad de Leber, una atrofia óptica hereditaria que le permite distinguir únicamente luces y sobras, emocionó este miércoles al Papa León XIV en Barcelona al mostrarle una maqueta táctil de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia.

Momentos antes de su intervención, explicó que "estaba emocionada y entusiasmada, pero no nerviosa, por conocer a una de las personas más importantes del mundo", en alusión al Papa. Posteriormente, con seguridad y precisión, describió con detalle esta estructura central del templo, coronada por la cruz, y mostró al Pontífice cómo se perciben sus formas y volúmenes sin ver, a través de las manos.

Valentina se afilió a la ONCE el 20 de mayo de 2014, cuando apenas había cumplido un año. Desde entonces, la organización ha estado a su lado en todo su proceso educativo.

La joven reside en Barcelona, a escasos metros de la Basílica, y cursa primero de ESO en un centro escolar del barrio. Forma parte de los más de 7.200 escolares a los que la ONCE da cobertura en toda España en una educación inclusiva.

Valentina acude al Centro de Recursos Educativos de Barcelona para complementar su aprendizaje. Estudia violín y sueña con acceder al conservatorio para convertirse en violinista. Le apasiona viajar en familia y la lectura.

Su profesor en la ONCE, Ramon Coma, destaca que "devora los libros en braille". Hay, además, una anécdota especialmente curiosa ya que su padre, llamado Francisco, como el anterior Papa, es ingeniero y trabajó durante años en el propio templo.

Hace tiempo compartió con su hija un deseo: "Algún día sería muy bonito ver juntos la Sagrada Familia cuando esté terminada". Ese sueño se cumplió ayer ya que contemplaron la torre más cercana al cielo de cualquier iglesia en toda la Tierra y, también, al mismísimo Papa León XIV.

Valentina le regaló un dibujo de cómo ve ella "con el corazón" la Torre de Jesús. Como ella misma reveló, la parte que más le gusta es la cruz, según informa la ONCE. Por su parte, el Pontífice agradeció a la joven su explicación y le regaló un rosario: "Lo guardaré para siempre", dijo la joven.