Los fiscales piden que investigue las citas de Leire Díez con el fiscal leonés Diego Villafañe

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez asiste con su esposa a la misa solemne que el papa León XIV oficia en la Sagrada Familia por el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, este miércoles en Barcelona.Alejandro García

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y la Asociación de Fiscales (AF) remarcan la «gravedad» de las reuniones entre dos excargos del exfiscal general Álvaro García Ortiz y la exmilitante del PSOE Leire Díez y solicitan a la Fiscalía General del Estado que investigue lo ocurrido.

En un comunicado difundido este jueves, la APIF ha transmitido su «intranquilidad» ante la «ausencia de respuesta» sobre tres cuestiones: «por qué se aceptaron dos entrevistas» por parte del ex teniente fiscal de la FGE el leonés Diego Villafañe, «cuál era su objetivo» y «por qué no se informó a la Fiscalía Anticorrupción».

La APIF ha emitido este comunicado un día después de que la Fiscalía General del Estado reconociera al juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Leire Díez’ que Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Beatriz López, se reunieron dos veces con Díez y Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán. Fuentes fiscales detallaron que «no existen registros» de visitas realizadas a la sede de la Fiscalía General por personas señaladas en la presunta trama y no precisaron en qué lugar se dieron los encuentros que sí reconocen. La «ausencia de respuesta», según la asociación, «tiñe a estas reuniones de fines espurios, de fines que no pueden explicarse porque no tienen amparo legal». Y remarca que la falta de «explicaciones» por parte de la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, «es de una responsabilidad grave en la debida dirección del Ministerio Fiscal».

«El Ministerio Público debe ser completamente trasparente como garantía para el ciudadano. No pueden existir ámbitos opacos porque el recelo ante la actuación de esta institución se hace evidente», continúa, para añadir que, «si persiste en esta actitud de opacidad», Peramato «debe dimitir».

Por ello, la asociación urge a la Fiscalía General del Estado que solicite a la Inspección Fiscal «para que incoe diligencias de investigación», en el que se «recaben los datos» y tome declaración al «penado» García Ortiz.

Y es que APIF ha remitido este comunicado cuando se están «recuperando de la situación vivida por el Ministerio Fiscal, que tuvo que presenciar» cómo García Ortiz, «sin dimitir de su cargo, tenía la condición de acusado y se sometía a un procedimiento penal en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, finalmente, fue condenado por la comisión de un delito».

Se refiere al proceso judicial por el que el Supremo condenó al ex fiscal general por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Cabe recordar que APIF formaba parte de la acusación popular. La Asociación de Fiscales reclamó una respuesta sobre «cómo se produjo esta actuación», «quién la autorizó», «qué decisiones se adoptaron» y «por qué se apartaron de los cauces ordinarios». «La gravedad de los hechos exige transparencia. La defensa de la institución exige responsabilidad, y responsabilidades», aseveró. La asociación manifestó una «profunda indignación» ante «insuficiente» y «vaga» respuesta de la Fiscalía General del Estado.

«Hay jueces que prevarican»

El Gobierno está haciendo suya en la práctica la máxima de que no hay mejor defensa que un buen ataque. Horas después de que trascendiera que Leire Díez se reunió con el número dos del fiscal general del Estado, y cuando algunas informaciones apuntan a que el valor de las joyas encontradas por la UCO en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero supera el millón de euros, según la pericial encargada a Ansorena, uno de los ministros con mayor peso político en el Ejecutivo, Óscar López, volvió a elevar el tono contra la justicia.

López evitó señalar específicamente a los instructores de esas dos causas, pero en la entrega de los premios del diario 'Público' —celebrada el miércoles por la noche en el Palacio de la Prensa de Madrid, con el ex fiscal general Álvaro García Ortiz premiado como personaje del año y sentado entre el público— aprovechó para argumentar que «hay jueces que prevarican». El ministro se cuidó de matizar que no estaba acusando a todos los jueces de cometer ese delito —"no he dicho todos los jueces prevarican, he dicho hay jueces que prevarican"— y se permitió la ironía de añadir que, «si no son ellos, es alguien de su entorno".