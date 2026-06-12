El PP cita a Marlaska y Peramato al Senado para que expliquen las reuniones de Leire Díez

Imagen de archivo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante un pleno del Senado, en Madrid. EFE/ Mariscal.

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Madrid, 12 jun (EFE).- El PP citará al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para que expliquen en comisiones del Senado lo que conocen sobre las reuniones que mantuvo la exmilitante socialista Leire Díez en la Dirección de la Guardia Civil y la Fiscalía General.

Así lo ha avanzado este viernes en una rueda de prensa la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que ha concretado que la comparecencia de Peramato tendrá lugar el próximo viernes, 19 de junio, en la Comisión de Justicia.

Tres días antes, el martes 16, está ya citada la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la Comisión de Interior.

Grande-Marlaska, por su parte, no será citado en esa Comisión de Interior, sino en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, en una comparecencia que tendrá lugar el día 30.

En otra comisión de investigación, la que indaga sobre la gestión de la SEPI, el PP citará este mes a personas relacionadas con el rescate de Plus Ultra y el caso Zapatero.

Así, el lunes 22 de junio comparecerá Manuel Aarón Fajardo, quien es hijo del senador socialista Manuel Fajardo.

El día 29 serán citados el excomisario del aeropuerto de Barajas Jesús María Gómez y la secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar.

También será citado este mes el ex vicesecretario general del PSN Ramón Alzórriz.