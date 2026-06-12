Elche y Armilla (Granada) cancelan los conciertos de Beret tras su detención por una supuesta agresión sexual

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El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha suspendido el concierto del artista Beret, previsto para el 10 de agosto en NITS de Festa, tras la detención del cantante por una supuesta agresión sexual.

"Tras las informaciones aparecidas en los distintos medios de comunicación sobre la detención del cantante Beret, por un presunto delito de agresión sexual, el Ayuntamiento de Elche ha decidido cancelar la actuación prevista en NITS de Festa, para el 10 de agosto", ha explicado el consistorio, quien ha señalado que "ya está trabajando con la productora adjudicataria para sustituir la actuación".

En concreto, el cantante sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, ha sido detenido este jueves en Sevilla por la Policía Nacional por una supuesta agresión sexual.

Según han confirmado fuentes cercanas al caso a Europa Press, el artista, que el pasado sábado actuó en la vigilia celebrada en la Plaza de Lima en Madrid a la espera del Papa León XIV, se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre los hechos que afectan al cantante, que comenzó su carrera publicando canciones en plataformas digitales en 2013.

El Ayuntamiento de Armilla (Granada) ha cancelado el concierto que el cantante Beret iba a ofrecer el 25 de septiembre, durante las Fiestas de San Miguel, tras su detención por una supuesta agresión sexual denunciada por unos hechos ocurridos en Sevilla el pasado mes de abril.

El cantante sevillano pasó este pasado jueves a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Sevilla, en funciones de guardia, que decretó su puesta en libertad provisional y le impuso como medida cautelar la prohibición de comunicarse con la denunciante y de aproximarse a ella a menos de 500 metros, así como la retirada de su pasaporte durante un periodo de tres meses.

El Ayuntamiento de Armilla ha decidido prescindir del artista tras hacerse pública esta situación y, a través de un comunicado remitido a los medios, ha trasladado "una posición de tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres".

El consistorio afirma que "lleva años trabajando para que sus Fiestas de San Miguel sean un espacio seguro para las mujeres" y cada edición incorpora medidas de prevención y protección, como los Puntos Violeta, la Patrulla Violeta, las pulseras detectoras de sustancias en bebidas, el servicio gratuito de taxi para mujeres o las campañas de sensibilización y acompañamiento.

"Todo ello responde a una convicción clara: las mujeres deben poder disfrutar de nuestras fiestas con libertad, tranquilidad y seguridad", agregan.

Precisamente por "ese compromiso firme y sostenido", resulta incompatible con los valores que defendemos mantener en la programación de nuestras fiestas a una persona investigada por unos hechos de esta naturaleza", señala el Ayuntamiento, que justifica esta decisión en "una cuestión de coherencia institucional".

"La prioridad, en este caso, es la protección de la víctima y el respeto hacia todas aquellas mujeres que sufren o han sufrido cualquier tipo de violencia", concluye el consistorio.