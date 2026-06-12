Belarra recurrirá su condena a pagar 9.000 euros a García-Castellón por llamarle corrupto

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, recurrirá la condena impuesta por un tribunal de Madrid a pagar 9.000 euros al juez jubilado Manuel García-Castellón por llamarle "corrupto", al considerar que vulnera su derecho a la libertad de expresión como representante pública.

Lo ha expresado este viernes en una entrevista en el programa 'Malas Lenguas' de TVE al ser preguntada por esta sentencia que estima parcialmente la demanda de García-Castellón y considera que las manifestaciones que vertió Belarra en la red social X en 2024 generaron al juez jubilado "un daño moral que debe ser indemnizado en la cuantía de 9.000 euros", frente a los 350.000 que pedía el demandante.

Ha remarcado Belarra que su condena es "injusta" y ha argumentado que ella simplemente se limitó a describir "la realidad" en su derecho como diputada para dar voz a cuestiones que otros ciudadanos no pueden denunciar.

Asimismo, ha considerado que es "una anomalía democrática" que sea un tribunal madrileño y no el Tribunal Supremo quien haya juzgado este caso.

Sin referirse al juez como "corrupto", Belarra se ha reafirmado en sus palabras y ha insistido en que García-Castellón es un juez que "protege a los corruptos del PP" y que lleva a cabo investigaciones "prospectivas" contra Podemos.

"A nosotras nos han mirado el 'ticket' del taxi y hasta la talla de la ropa interior y no nos han encontrado absolutamente nada", ha destacado en sus críticas al juez por sus investigaciones judiciales sobre la financiación de Podemos.