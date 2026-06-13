El juez imputa a Zapatero también por contrabando y delito fiscal por el gran valor de las joyas

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid.Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo / Efe Madrid Creado: Actualizado:

José Luis Rodríguez Zapatero encara un nuevo frente, con perfiles poco menos que inimaginables, a las puertas de su declaración como investigado ante el juez José Luis Calama, el próximo miércoles, por presunta corrupción en el marco del 'caso Plus Ultra'. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada en la causa para investigar al expresidente del Gobierno por un presunto delito fiscal y otro de contrabando en relación con las joyas halladas en la caja fuerte de su oficina oficial como antiguo mandatario del país, en la madrileña calle Ferraz, durante el registro practicado el pasado 19 de mayo. El magistrado sostiene que el origen de esas alhajas, cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros, "en estos momentos no está justificado".

El juez acordó este viernes comunicar formalmente al exdirigente socialista esta nueva imputación a través de su representación procesal para que pueda conocer los hechos y ejercer su derecho de defensa. Y, además, fijó su declaración por esta pieza para los mismos días en los que ya estaba citado en la causa principal del 'caso Plus Ultra': este 17 y el 18 de junio, jornadas históricas dado que nunca antes alguien al frente de Moncloa afrontó semejante trance legal.

Las joyas fueron localizadas por la unidad de delincuencia económica de la Policía Nacional (UDEF) en una caja fuerte de la oficina de Zapatero durante las entradas y registros efectuadas con motivo de las pesquisas abiertas por presuntas irregularidades en el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021. En esa caja se intervinieron 103 piezas de joyería: 41 pendientes, 15 collares, 11 brazaletes, ocho anillos, ocho relojes y otros 20 objetos de lujo.

Calama ya había encargado a Ansorena, prestigiosa firma que trabaja para la Casa Real, un análisis preliminar para determinar la naturaleza, autenticidad, valor económico, fabricante y fecha aproximada de fabricación de los efectos intervenidos. Esa primera valoración cifra ahora el ajuar en 1.323.915 euros, sin perjuicio de una pericial posterior que pueda abarcar otros datos analíticos de interés.

"Un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante" El juez considera en su auto que la posesión de bienes de lujo de tan elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante". El juez razona que la adquisición de joyas por ese importe genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea por IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones o IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico por el que se adquirieran.

El magistrado añade que la falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría permitir a la Agencia Tributaria imputar a Zapatero una ganancia patrimonial no justificada en el Impuesto sobre la Renta. Con un tipo marginal en torno al 46%, la inexistencia de declaración o pago de alguno de esos tributos permitiría inferir, según el juez, una posible cuota defraudada superior al umbral penal de 120.000 euros. Por ello, aprecia indicios de un posible delito contra la Hacienda Pública.

La segunda línea abierta por Calama es el estraperlo. El juez sostiene que la actuación investigada podría encajar también en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando "en la medida en que la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo" de que esos bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo controles y obligaciones fiscales.

El auto subraya que la ausencia de documentación aduanera, facturas de importación o justificantes de despacho de aduanas impide descartar que las joyas fueran introducidas en España al margen de los procedimientos de control. El valor atribuido al conjunto supera ampliamente el umbral de 150.000 euros previsto para la tipicidad penal del contrabando.

Calama precisa, en todo caso, que el investigado dispone ahora de la ocasión procesal adecuada para ofrecer las explicaciones que considere pertinentes y aportar la documentación que pueda disipar la "indiciaria ilicitud" de la posesión de las intervenidas. Esa documentación podría servir, según el propio juez, para acreditar la lícita adquisición de las piezas o su correcta importación. El entorno del expresidente atribuyó las joyas a regalos de viajes y herencias familiares de su esposa, Sonsoles Espinosa.

La apertura de una pieza separada responde a la naturaleza autónoma de estos hechos respecto de la causa principal. El procedimiento matriz del 'caso Plus Ultra' investiga delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal, entre otros, vinculados al rescate público de la aerolínea. La nueva pieza se centrará únicamente en la posible relevancia penal del ajuar intervenido en la oficina del expresidente.

El magistrado invoca la necesidad de evitar una complejidad innecesaria y la denominada "elefantiasis procesal". A su juicio, los hechos relativos a las joyas presentan naturaleza, estructura y posibles responsables distintos de los investigados en la pieza principal, ya que inicialmente aparecerían vinculados solo a Zapatero.

La nueva imputación no implica que Calama dé por probado el origen ilícito de las piezas. Pero sí convierte las joyas en una causa autónoma y obliga a Zapatero a responder no solo por su papel en el rescate de Plus Ultra, sino también por la procedencia, tributación e importación de uno de los hallazgos más llamativos del registro de Ferraz.

En un encuentro con empresarios en Vigo, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado nunca pensó enfrentarse a un «nivel de degradación» como el que hay actualmente en España y ha urgido a una «reconstrucción nacional». «Solo hay crónica de tribunales» en la actualidad política, ha lamentado, por lo que aboga por «recuperar la política normal, la que gestiona y resuelve problemas concretos».

«Ni es herencia de una abuela, ni valen 30.000», ha recalcado sobre las joyas su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, para quien el alto valor demuestra que Zapatero miente y tiene algo que ocultar. Ha exigido saber «de dónde vienen, quién se las dio, por qué no las tributó», mientras que para su compañera Cuca Gamarra, Zapatero ha pasado «de faro moral de la izquierda a foco de corrupción» y «esto no da más de sí».

«Esta es la manera que ha tenido siempre el PSOE de ejercer el poder; para servirse a costa de los españoles mientras predican su supuesta superioridad moral izquierdosa», ha apuntado la portavoz de Vox, Pepa Millán, y el diputado José María Figaredo ha calificado de «tremendo» lo que se está conociendo.

Desde parte socialista del Gobierno, la única que ha hablado hasta ahora ha sido la ministra de Ciencia Diana Morant, quien mantiene su «apoyo y confianza» hacia Zapatero y cree que hay «un doble rasero» y que la justicia no se aplica igual para todos.

La ministra Sanidad, Mónica García, de Sumar, ha pedido explicaciones a Zapatero, «sabiendo que los expresidentes tienen una salida muy digna, muy honrosa, que se les ofrece dentro del Consejo de Estado, por ejemplo, y con unos sueldos vitalicios a los que todos han renunciado por dedicarse a sus labores privadas». Para el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, el valor de las joyas es «absolutamente desproporcionado» y, tras preguntar «¿qué hacen los expresidentes metiéndose en fregados como los que se han metido?», ha exigido explicaciones a Zapatero y al PSOE sobre «sus corruptelas».

El diputado de IU Nahuel González ha advertido a los socialistas que «no basta con pedir perdón» y que «se ha de ser contundente» en las explicaciones», y ha reconocido que este caso y otros que afectan al PSOE y al Gobierno pueden «desgastar» la coalición.