La Inspección de Trabajo enviará esta semana más de 114.000 avisos a las empresas por las altas temperaturas

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció este lunes que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social remitirá esta semana 114.000 avisos ante las altas temperaturas.

Díaz hizo este anuncio durante su participación en la 'XV Edición del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica-Prevencia 2026', en la Universitat Pompeu Fabra, en Barcelona.

La Inspección remitirá esta semana 113.916 cartas a los sectores empresariales más afectados por los golpes de calor como la construcción y la agricultura. “No es un requerimiento contra nadie, al revés, a favor de todo el mundo”, subrayó Díaz.

Además, indicó que entre junio y septiembre de 2025 se hicieron más de 10.000 actuaciones (10.784) que conllevaron 291 infracciones y unas sanciones por importe de 1,56 millones de euros. De estas 291 infracciones, 92 requerimientos se dirigieron a las administraciones públicas y Díaz quiso poner el acento en eso porque la ley aplica “por igual” a todos.

La vicepresidenta repasó el Gobierno ha declarado 2026 como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, coincidiendo con los 30 años que cumple la Ley de prevención de riesgos laborales. No obstante, resaltó que se ha quedado “un poco caduca” y por ello, el Ministerio está abordando una reforma de la misma que ya se encuentra en el Congreso de los Diputados después de “más de dos años” de debate en el diálogo social.

En este sentido, Díaz llamó a los diputados a mostrar “altura de miras” y aprobarla. Aprovechó el hecho de que el papa León XIV visitó España la semana pasada para pedir “humanidad” en línea con su mensaje y que la ley se tome “con el rigor y la seriedad que merece porque esta norma puede salvar vidas”.

La titular de Trabajo puso el foco también en el edadismo y el hecho de que el mercado de trabajo en Europa y no solo en España esté “profundamente envejecido”, lo que requiere que los riesgos laborales “tienen que estar observados a través de unos trabajadores que no son jóvenes”. Díaz añadió que la salud mental está en “un riesgo superlativo” ante el estrés “permanente” y “el siguiente paso", en el marco de la reforma, "va a ser un reglamento que prevea el suicidio en los centros de trabajo”. A su juicio, esos problemas de salud mental se pueden solventar tanto acudiendo al psiquiatra como afiliándose a un sindicato.

Asimismo, puso en valor que la ley incorpora “por primera vez la perspectiva de género, porque sabemos bien que los riesgos no afectan igual a los hombres que a las mujeres, y esa diferencia tiene que estar en la ley”.

La vicepresidenta segunda reafirmó que “nadie debe enfermar en su puesto de trabajo y nadie debe morir en su puesto de trabajo, es algo que no es asumible”.