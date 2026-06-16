Mouliaá no acude a declarar por tercera vez y se arriesga a que el juez la detenga

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Elisa Mouliaá no ha acudido a declarar ante el juez Arturo Zamarriego por la querella que presentó el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón contra la actriz por presuntas calumnias, arriesgándose con ello a que el magistrado tome medidas contra ella en próximas fechas. Se trata así de la tercera vez que Mouliaá pospone su declaración ante el juez por la querella de Errejón contra ella, presentada después de que la actriz le acusara en televisión de extorsionar a dos testigos que declararon en la otra causa en la que se investiga un supuesto delito de agresión sexual del expolítico.

Mouliaá publicó el pasado viernes en su cuenta de 'X' que está «trabajando bajo un contrato profesional internacional firmado con anterioridad, vigente desde el 8 de junio hasta finales de verano", que la mantiene «desplazada entre Dubái y distintas zonas del Mar Rojo donde las comunicaciones son limitadas o inexistentes».

"No asistiré a la citación prevista", afirmó la actriz tras ser citada para este lunes por el juez, que le avisó que, si no acudía, podría «acordarse su detención y traslado a la sede judicial» y valorar si comete un delito de desobediencia a la autoridad.

Su abogada Yurena Carrillo sí se ha personado en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid con el objetivo de solicitar el informe médico que el juez pidió realizar para comprobar que se encontraba capacitada para declarar, después de que la actriz justificase su segunda ausencia por una baja médica por ansiedad. "Hemos solicitado el informe médico, coincide con lo que ella dijo en la citación anterior, es confirmatorio de lo que manifestó, le dieron la razón en que tenía una situación puntual desbordante de estrés", ha expresado Carrillo en declaraciones a los medios de comunicación a la entrada de los juzgados de Plaza de Castilla. Asimismo, ha indicado que ha solicitado al magistrado la posibilidad de que Mouliaá declarase por videoconferencia y que éste «ni siquiera» ha contestado a la petición. «No lo ha considerado", ha lamentado, argumentando que la actriz estaba dispuesta a declarar telemáticamente.