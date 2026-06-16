Dado de alta el último paciente ingresado por hantavirus en el Hospital Gómez Ulla
Con esta alta, no queda ningún paciente hospitalizado por este episodio, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad
El último paciente que permanecía ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla por infección por hantavirus ha recibido el alta hospitalaria y ya se encuentra en su domicilio.
Con esta alta, no queda ningún paciente hospitalizado por este episodio, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.