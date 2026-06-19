Sánchez no cierra la puerta a adelantar elecciones si no se aprueban los PGE

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha cerrado este jueves la puerta a adelantar las elecciones generales en caso de que no se aprueben unos nuevos presupuestos, al asegurar que si se tienen que tomar decisiones en caso de que no salgan adelante, se tomarán. En declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión del Consejo Europeo, Sánchez ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para aprobar las nuevas cuentas del Estado, que ha garantizado que presentará el Gobierno. Los periodistas le han planteado si después de que el PNV y Coalición Canaria hayan pedido esta semana adelantar las elecciones en caso de que no se aprueben los presupuestos, se abre a esa posibilidad o mantiene su idea de agotar la legislatura aunque no logre esa aprobación. «Negociaremos con ellos, y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos efectivamente cuando se produzcan esas hipótesis», ha respondido el jefe del Ejecutivo. Pero ha explicado que ahora no quiere pronunciarse sobre hipótesis, porque se está en la fase de elaboración de los presupuestos previa a su presentación, su defensa y su negociación para un potencial acuerdo. En cualquier caso, ha afirmado que el Gobierno va a «sudar la camiseta» para sacar adelante los presupuestos y ha insistido en que apelará a la responsabilidad de los grupos parlamentarios, porque el proyecto de ley va a ser coherente con todo lo que se ha ido aprobando desde 2018 y permitiría consolidar las cifras macroeconómicas del país y ayudar a la gente que más lo necesita. Ante la negociación que va a haber, ha agradecido el tono constructivo de grupos como el PNV, que ha dicho que se ha abierto juntos con otras fuerzas parlamentarias a conversar sobre los presupuestos. Sánchez ha puesto en valor la aprobación de una serie de iniciativas del Gobierno este jueves en el Congreso, y lo ha considerado una prueba de que pueden articularse mayorías parlamentarias en torno a políticas que benefician a los ciudadanos y pese a la «oposición destructiva» que ha lamentado que siga practicando el Partido Popular. Esa circunstancia le ha llevado a señalar que por mucho que se hable de mociones de censura o de adelantos electorales, «la vida continúa, el Gobierno actúa y saca proyectos adelante».