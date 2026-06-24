Abascal pregunta a Sánchez si no le da vergüenza aguantar y le pide elecciones limpias, pues supone que las alterará

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España).Eduardo Parra - Europa Press

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha preguntado al presidente, Pedro Sánchez, "si no le da vergüenza" no haber dimitido por los presuntos casos de corrupción que afectan a su entorno y al PSOE, y le ha reclamado que convoque ya elecciones "limpias y transparentes" porque sospecha que las "adulterará" para permanecer en La Moncloa.

Durante su réplica al jefe del Ejecutivo en el Congreso, Abascal ha recriminado a Sánchez que en el pasado se presentara como "el gran campeón de la lucha contra la corrupción" de la mano del exministro de Transportes José Luis Ábalos, recientemente condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión por la trama de la compra de mascarillas durante la pandemia.

Ahora, con el también exsecretario de Organización socialista condenado y las investigaciones a su entorno familiar y político, Abascal ha preguntado a Sánchez "qué hace sentado todavía" en la bancada del Gobierno y si "no le da un mínimo y un ápice de vergüenza" aguantar en la Moncloa. En esta línea, también ha querido saber si "no está cansado de fingir aplomo y tranquilidad, a ratos mezclada con irritabilidad".

"Convoque ya elecciones", le ha reclamado. "Sé que ha hecho de la resiliencia su bandera, pero las cucarachas le ganan en resiliencia y eso no las hace admirables", ha añadido el líder de Vox.

No obstante, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo "está maniobrando para adulterar las próximas elecciones y mantenerse de forma fraudulenta en el poder". El líder de Vox ha afirmado la existencia de "una trama" para "robar" los comicios basada en el voto de españoles en el exterior.

Según ha explicado, se trata de "liquidar todo el control sobre el voto de los españoles emitido en el extranjero", al mismo tiempo que "se reparten millones de pasaportes españoles a personas que nunca han vivido en España", fundamentalmente en países latinoamericanos gobernados por aliados de Sánchez.

"Estructuras chavistas que aún operan en Venezuela; kirchneristas en Argentina, donde Paco Salazar está siendo agente electoral; en México, cuya presidenta (Claudia Sheinbaum) vino a España hace muy poquito a mostrar su apoyo a Sánchez; y en Cuba, donde ya hemos leído estos días que los pasaportes se reparten sólo a los adeptos al régimen", ha agregado.

Son "millones de votos" que "van a controlar desde el aparato mafioso de Sánchez", según ha advertido. "No habrá interventores, no habrá trazabilidad ni custodia de los sobres y donde tendrán un papel esencial las autoridades cubanas, venezolanas, mexicanas, brasileñas". El siguiente paso, ha afirmado Abascal, es que el Gobierno dirá "a qué provincias" hay que mandar esos votos "para alterar el reparto de escaños".

"Nos vamos a jugar la libertad, la democracia y el Estado de Derecho", ha avisado, pidiendo a las instituciones democráticas y a la sociedad civil "hacer frente a esta amenaza real". "Sánchez pretende perpetuarse en el poder a cualquier precio y de cualquier forma", ha insistido.

Abascal ha recordado algunas de las "contundentes" declaraciones de Sánchez contra la corrupción pronunciadas cuando aún no había accedido a la Presidencia. Pero, ya en el Ejecutivo, "lo más firme que se ha hecho contra la corrupción es el aplauso ultradecibélico que dieron en el Congreso a Ábalos respaldando su inocencia tras las primeras informaciones sobre su presunta corrupción.

En esta línea, ha destacado la presunta trama de la exmilitante del PSOE Leire Díez para frenar investigaciones que afectan al partido. "Lo único que han combatido es a jueces, fiscales, guardias civiles, policías y periodistas que han investigado su corrupción", ha dicho al presidente.

También ha resaltado la investigación contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las joyas tasadas en 1,3 millones de euros encontradas en una caja fuerte en su despacho y le ha preguntado al presidente que "cuánto tiene él", según los regalos que ha podido recibir en el ejercicio de su cargo y que pertenecen a Patrimonio Nacional, ha recordado.

E imitando a Sánchez recitando un abecedario de la corrupción del PP, "de la A a la Z, de (Isabel Díaz) Ayuso a (Eduardo) Zaplana", según dijo el jefe del Ejecutivo, Abascal ha listado el suyo propio: "A de Ábalos; B de Begoña (Gómez); C de (Santos) Cerdán; D de Delcy (Rodríguez); E de EREs; F de Ferraz; G de gerente del PSOE imputada; H de Hidrocarburos".

"I de (Salvador) Illa o Indra, donde apuntaba la cloaca; J de Jésica (expareja de Ábalos); L de Leire Díez; M de (Fernando Grande) Marlaska, que mantiene a la cúpula que se ha reunido con la cloaca; N de negocios de su esposa con Barrabés; O de Óscar y P de Puente". "Este merece dos letras porque no nos olvidamos del accidente de Adamuz, pero en la P también podemos poner a Paco Salazar, Plus Ultra, Parador de Teruel, Pegasus, PSOE o directamente P. S.", ha continuado.

"Q de quilates de los diamantes de sangre; R de rescates de Air Europa y Plus Ultra; S de SEPI; T de 'Tito Berni'; la U de UGT, que queda lejos pero todavía debe millones a los andaluces; V de Venezuela; W de Wakalua (empresa de Globalia); X de Ximo Puig; Y de Yolanda Díaz; y Z de su 'pana' Zapatero", ha completado.

Abascal cree que sólo se conoce "la superficie de esta organización criminal" y ha pedido al presidente "transparencia en los regalos, en las cuentas y en las urnas".

Por último, se ha referido al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, y le ha advertido de que "no está todo hecho" y "no les va a ayudar repartirse gobiernos que aún no existen ni se han alcanzado", en alusión a un eventual ejecutivo de coalición del PP y Vox a nivel nacional.