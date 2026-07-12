Ataque directo al fuego en Almería y batidas en la zona quemada en busca de desaparecidos

Publicado por Europa Press Almería Creado: Actualizado:

El dispositivo de lucha contra el incendio desatado en la tarde del jueves en Los Gallardos (Almería) pasó ayer a «trabajar en ataque» al fuego tras el cambio de condiciones meteorológicas, que abrió una «ventana de oportunidad extraordinaria» para atajar las llamas, que han arrasado ya 6.600 hectáreas. Así lo comunicó en una comparecencia ante los medios el consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Hasta ahora, según ha explicado el consejero, se han realizado prácticamente trabajos «de defensa» ante el rápido avance del fuego, por lo que este sábado se podrá «por primer vez» atacarlo de manera directa. «Las circunstancias tanto meteorológicas como de la propia realidad del incendio hasta ahora nos habían simplemente permitido trabajar en defensa», ha dicho. Así, ha valorado la meteorología favorable que se registra desde la pasada noche, con un viento débil de apenas dos kilómetros por hora y una humedad relativa de entorno al 50 por ciento, lo que debe ser aprovechado por los equipos de extinción tras una noche relativamente positiva en la que los frentes, atajados con fuego técnico principalmente, se mostraron menos activos, lo que permite asentar el perímetro y abandonar la estrategia defensiva para pasar a combatir el fuego.

En la zona trabajan 500 profesionales: 200 efectivos del Infoca, otros 200 de la UME y personal de la Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica además de Bomberos del Levante almeriense, a quienes ha agradecido su «extraordinario trabajo». De los 22 medios aéreos preparados para intervenir de forma escalonada, se han incorporado seis más además de un helicóptero ligero, ocho semipesados, dos pesados y tres medios helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. También, de forma escalonada, comienzan a trabajar un avión de coordinación, seis de carga en tierra y dos anfibios pesados del ministerio.

Sanz ha mantenido en 12 el número de fallecidos que «terriblemente perdieron la vida» en el incendio. «La mejor novedad que podríamos tener es que no haya novedad en relación con nuevas víctimas», ha señalado antes de recordar que la Guardia Civil peina las zonas ya calcinadas por las llamas para asegurar la ausencia de afectados. Para el consejero resulta «esperanzador» que «tras el trabajo de peinado que ha hecho la Guardia Civil, además sobre zonas que todavía estaban en puntos calientes», no hayan aparecido nuevos cadáveres. Hay dos detenidos por negarse a obedecr las órdenes de los equipos de emergencia e intentar regresar a sus casas.

El servicio de Criminalística de la Guardia Civil trabaja en la identificación de los vehículos que han sido localizados completamente calcinados en la zona afectada. Las pesquisas tratan de arrojar luz sobre turismos, camionetas y motocicletas hallados quemados en los caminos de la zona calcinada por el fuego. Se están realizando batidas en el área comprendida entre Los Gallardos y Vera para localizar a posibles afectados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto viajar a la zona este lunes.