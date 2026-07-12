La Audiencia de Madrid decide sobre si se debe juzgar con jurado popular a Begoña Gómez

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La Audiencia Provincial de Madrid estudiará a partir de este lunes la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio con jurado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, aunque su resolución sobre este punto clave del proceso no se prevé que se conozca el mismo día, ya que se tiene que plasmar en un auto motivado.

Tres asuntos tendrán sobre la mesa los cinco magistrados que se reunirán en lo que se denomina sala reforzada o pleno, que presidirá la magistrada Rosario Martínez Meilán, con Enrique Jesús Bergés como ponente, han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Además de examinar la decisión de Peinado de continuar la causa por el procedimiento de jurado popular contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, los magistrados deliberarán sobre un recurso presentado por la acusación popular contra la decisión del juez de archivar el delito de intrusismo, que investigó durante meses.

Y sobre otro referido a una posible escisión de la acusación popular conjunta que dirige Hazte Oír.

No se prevé, como ha ocurrido otras veces que esta misma sección ha deliberado, que su decisión trascienda el mismo día, ya que los magistrados tienen que motivarla y redactarla en un auto.

Fuentes jurídicas han precisado que no puede descartar incluso que la deliberación se alargue más de un día, lo que no sería extraño cuando se decide sobre asuntos relevantes o complejos, en los que se suele perseguir una unanimidad de criterio.

Esta causa, abierta en abril de 2024, se centra en el papel de Begoña Gómez como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en la creación y el patrocinio del software creado para la misma, en si influyó a favor del empresario Juan Carlos Barrabés en contratos públicos y en el trabajo que presta para ella su asesora, pagada con fondos públicos.

La Audiencia de Madrid, superior jerárquico de Peinado, en ocasiones ha ratificado sus decisiones pero otras veces las ha rectificado o anulado.

En el último año ha enmendado dos ejes sobre los que se ha vertebrado la causa: revocó su decisión de investigar la malversación en una pieza aparte y, más tarde anuló, por falta de motivación, la resolución del juez que transformaba la causa en procedimiento de jurado.

Precisamente en respuesta a esta resolución el magistrado dictó, el 11 de abril, un nuevo y extenso auto en el que cerró la instrucción e insistió en juzgar mediante jurado popular a los tres procesados por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Archivó en cambio las actuaciones por el presunto delito de intrusismo profesional que seguía contra Begoña Gómez por haber firmado unos pliegos sobre el software desarrollado en el seno de la cátedra.

Tras el auto de abril, que el juez confirmó en mayo rechazando los recursos de la Fiscalía y de las defensas, éstas recurrieron al órgano superior y ahora la Audiencia Provincial decidirá, en lo que es un hito clave para el procedimiento, ya que los magistrados podrían secundar o por el contrario revocar los delitos que se juzgarán y que lo hagan nueve ciudadanos anónimos.

La Fiscalía siempre ha defendido que ni Begoña Gómez ni ninguno de los otros dos investigados cometieron delito, por lo que ha pedido en varias ocasiones el archivo de las actuaciones, y recientemente, una vez decretara la apertura de juicio, la absolución de los tres procesados.

Además, no comparte la decisión del juez de que se debe juzgar con jurado porque hay -dice el magistrado- "conexividad" entre los delitos imputados.

En la misma línea, el letrado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, recurrió la decisión del juez Peinado de enviarla a juicio con jurado, argumentando que el magistrado alegaba "conjeturas" no apoyadas en indicios y que solo sigue la causa contra Gómez "por ser cónyuge del presidente del Gobierno".

La defensa de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, también se ha opuesto reiteradamente a que se le puedan imputar los delitos que aprecia el juez instructor, ya que se ciñó a su trabajo y solo ayudó puntualmente a Gómez en temas relacionados con la cátedra universitaria.

Por su parte Juan Carlos Barrabés ha sostenido no hay "ni una sola evidencia" de los delitos que se le imputan por su relación con Begoña Gómez.

La decisión de los magistrados de la audiencia madrileña se tomará poco después de que, el pasado 20 de junio, el juez dictara auto de apertura de juicio oral contra los tres procesados y fijara como medidas cautelares para Begoña Gómez y Cristina Álvarez la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y que comparezcan dos veces al mes en el juzgado.

Los magistrados de la sección 23 de la audiencia madrileña decidirán más adelante, en una fecha por confirmar, sobre otros recursos interpuestos por las partes, como el procesamiento contra los investigados, han explicado fuentes jurídicas.