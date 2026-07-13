Declaran en alerta Constantina (Sevilla) al hallar mosquitos portadores de virus del Nilo

Imagen al microscopio de mosquitos capturados en la provincia de Sevilla para determinar si están infectados del virus del Nilo. EFE/Fermín Cabanillas

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La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental (VNO) el municipio sevillano de Constantina tras detectarse mosquitos portadores del virus en una trampa instalada por la Diputación de Sevilla en la localidad.

Se trata de la quinta localidad con detección de circulación del VNO este año en Andalucía, tras Pulpí (Almería), Torredonjimeno(Jaén) y Palomares del Río (Sevilla) -declaradas áreas en alerta- y Benacazón (Sevilla) si bien esta última estuvo separada a más de 1.500 metros de zonas residenciales, por lo que no fue necesario la declaración de área en alerta, ha informado Salud en un comunicado.

Según el Programa de Vigilancia Integral y Control de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, la declaración del área en alerta, por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio, supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación al Ayuntamiento de Constantina y a la Diputación de Sevilla.

Hasta el momento, se ha diagnosticado un caso leve de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, en la localidad de Palomares del Río (Sevilla).