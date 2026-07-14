Gibraltar dirá adiós a la Verja dentro de tres días

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Dicen que la verdadera patria es la infancia. Y los llanitos, como se conoce a los nacidos en Gibraltar, llevan la suya grabada a fuego en la memoria. "Tenía 2 años cuando Franco cerró la frontera. Si queríamos ir a ver a la familia en La Línea, había que coger un ferry a Tánger y desde allí el Transmediterránea a Algeciras. Así, un viaje de cinco minutos en coche se convertía en una peripecia que duraba un día entero", relata John Isola. Su paisano Stephen Hermida mira sin nostalgia a esa época. "Yo no supe lo que era el atún fresco hasta que cumplí 21 años. Cuando vi aquellas rodajas por primera vez pensaba que era carne, porque hasta entonces sólo lo habíamos comido en lata. Tampoco había leche fresca, sino en polvo o condensada; y la carne que consumíamos era congelada y la traían desde Polonia o Nueva Zelanda. Ni polvorones teníamos por Navidad". Geraldine, su mujer, recuerda a todas aquellas familias rotas que tenían que comunicarse a gritos a través de la Verja: "Oye, que tu madre ha muerto", "Felicidades, ya eres tío"... "Era estremecedor", relata. "No había oxígeno para los hospitales ni vino para oficiar misa", añade. Con lo que no contaban las autoridades de la época es que aquel aislamiento deviniera en fortaleza. Muchos pensaron que iba a quebrar la voluntad británica, que Gibraltar caería como fruta madura. Pero ocurrió todo lo contrario. "Nada contribuyó más a crear una identidad gibraltareña que encerrarnos detrás de una verja", coinciden los llanitos. Así , no es de extrañar que se fuera larvando un clima de resentimiento que se ha diluido en gran medida, pero que algunos tienen aún presente. "Si el actual Tratado lo llega a proponer hace 15 años Peter Caruana, el anterior Ministro Principal, lo cuelgan", remeda Stephen. Hoy, 57 años después, España, Gibraltar, el Reino Unido y la UE han llegado a un acuerdo para derribar la Verja, "el último muro de la Europa continental" y fuente constante de conflictos, garantizar la libre circulación de personas y mercancías y establecer un marco de cooperación fiscal y medioambiental, "manteniendo intacta -insisten desde Exteriores- la posición española sobre la soberanía". ¿Qué significa esto? No habrá examen de pasaportes entre ambos territorios y España asumirá los controles Schengen en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar, aunque lo hará en calidad de Policía europea. Para el resto del mundo puede ser una anécdota, pero eso ha condicionado las relaciones durante décadas, convirtiendo el trasiego de personas en un calvario, a menudo al albur del cambio de humor de las autoridades y del celo con que agentes de uno y otro lado aplicaban la normativa. "Imagínese 8 horas en el trabajo y luego 5 más haciendo cola en el coche, a veces bajo un sol abrasador. Ese era nuestro día a día", explica Francisco Javier Téllez, camarero linense que suma ya 13 años de idas y venidas. El nuevo acuerdo incorpora también garantías para un desarrollo equilibrado. Para ello establece la creación de un mecanismo financiero de formación para el empleo que compense desigualdades de renta, el refuerzo de la coordinación en materia de seguridad social, y medidas de protección específica de los trabajadores transfronterizos. Además, ambas partes tendrán un papel central en la aplicación del documento, incluyendo la iniciativa de suspender su aplicación, aplicar salvaguardas o incluso llegar a rescindirlo. Quien ya no tendrá voz ni voto en su consecución será uno de sus muñidores, el ministro principal Fabian Picardo, que en el proceso ha perdido tirón entre los llanitos y dejará el cargo en breve. La mayoría coincide en que "con el acuerdo en marcha no era momento de cambiar de jockey al caballo".

El Tratado, que data del 11 de junio de 2025, entrará en vigor de manera provisional este miércoles tras su ratificación mañana en Bruselas. Cierra así unas negociaciones que hubieran tenido muy difícil prosperar sin haber intervenido en la ecuación la Unión Europea. Charles Gómez es abogado y gibraltareño de séptima generación. No tiene dudas sobre las bondades del acuerdo, pero advierte contra aquellos que no viven aquí -"nacionalistas de ambos lados", precisa- que sólo buscan "torpedear una aspiración legítima". "Vivimos en una zona con mucho potencial económico y una relación de vecindad positiva", explica en relación a los casi 11.000 españoles -la mayoría de La Línea de la Concepción- que cruzan a diario la frontera, junto a marroquíes, indios y, por supuesto, británicos... "Representamos el 30% de la economía del Campo de Gibraltar, un potencial estratégico, comercial y cultural que debe promoverse, más ahora que Marruecos está ganando influencia en el Estrecho. Estamos ante una oportunidad única de llevar la prosperidad un paso más adelante, no podemos permitirnos el lujo de ignorar esa realidad", advierte. Temor a la inseguridad Gómez cree que el Tratado tiene la virtud de contentar a ambas partes, por mucho que en la negociación todos se hayan dejado pelos en la gatera. Aparte de facilitar el paso fronterizo, "uno de los logros más evidentes para España es que sean sus agentes quienes supervisen los controles". También la fiscalidad del tabaco, los combustibles o el alcohol. Gibraltar deja atrás su histórico régimen de bajos impuestos e incorpora el impuesto sobre transacciones, que inicialmente se fijó en un 15% y que crecerá paulatinamente hasta el 17%, en sintonía con el IVA más bajo de cuantos se aplican en la UE. La medida, confía John Isola, presidente de la Cámara de Comercio gibraltareña, marcará un antes y un después en las relaciones de la colonia con España. "No llegar a un acuerdo habría sido una catástrofe. Lo irónico del caso es que lo haya forzado el 'brexit'". Pero el pacto no ha estado exento de debates, sobre todo entre aquellos que se dedican a la venta de mercancías y que claramente perderán competitividad. Un ejemplo es que el 60% del precio de una cajetilla de tabaco son impuestos, "aplicar una tasa muy baja otorgaba a ese comercio una ventaja que ahora va a perder. Súmele que los gastos a los que debe hacer frente aquí una sociedad son más altos, igual que el precio del suelo, las cargas derivadas de los procesos de importación... Además, Gibraltar se ha comprometido a aplicar estándares europeos, es decir que no podrá importar bienes si no cumplen la normativa comunitaria", apunta Isola.

¿Y qué ha ganado el Peñón? "La oportunidad de crear un ámbito comercial que va más allá del Campo de Gibraltar -explica Charles Gómez-, una zona históricamente muy dejada y cuyas oportunidades no se han llevado al máximo". Y no es poco. Porque la Roca -38.000 habitantes- ocupa una posición muy golosa en materia comercial, pero también en sectores como el juego 'online', donde a pesar de ocupar menos de siete kilómetros cuadrados se ha revelado como una auténtica potencia mundial. Nuevos tiempos El sector, que reúne a 54 operadores con licencia, emplea a casi 3.300 trabajadores y representa casi el 30% del PIB gibraltareño. Que España haya retirado a este enclave de la lista de paraísos fiscales dos semanas antes de la entrada en vigor del Tratado -el mismo día que entró Rusia- es un guiño que ilustra los nuevos tiempos. También se facilita la búsqueda de acomodo para todos esos miles de personas que ven en el actual escenario la posibilidad de mudarse al Peñón y que han llevado a sus autoridades a tomar medidas inéditas como la de limitar la concesión de licencias de residencia (3.000 en el último trimestre, cuando lo habitual antes eran 1.000 en todo un año), con el pretexto de que no se diluya la identidad gibraltareña. Una situación que preocupa sobremanera al otro lado de la hasta ahora frontera, donde "el trasvase de gente en busca de alquileres asequibles ha disparado los precios del mercado de la vivienda en La Línea, ciudad que dobla en población a Gibraltar y una de las más castigadas por el paro de España". Lo advierte su alcalde, Juan Franco, que urge un plan de actuación para contrarrestar este desequilibrio, y lo ilustra Francisco Javier Téllez. "Aquí un inglés o un local están cobrando 3.000, 4.000 euros mensuales; mientras que un camarero como yo se lleva a casa 1.500 o 1.800 con suerte. ¿Qué pasa? Ellos tienen un poder adquisitivo mayor, se mueven en otra dimensión y no les importa pagar 1.000 euros por un piso de dos dormitorios para alquilar. Pero esas cuentas a nosotros no nos salen".

En cuanto a los llanitos, la cuestión que les quita el sueño es otra. Les preocupa la inseguridad que, a su juicio, llevará aparejado reducir los controles en una región muy expuesta a la migración ilegal y donde el contrabando en general y el narcotráfico en particular llevan años campando a sus anchas. En su afán por tranquilizar los ánimos, el gobierno local ha invertido millones de libras en aumentar el número de cámaras -omnipresentes- y de agentes, e instalar sistemas de reconocimiento facial. "Aprendimos a vivir en una jaula, pero eso nos protegió del exterior", desliza Geraldine, que siempre ha tenido la puerta de casa abierta y ahora se pregunta si será buena idea seguir haciéndolo.