El hermano de Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación pero sin cárcel

Publicado por Rocío Romero Badajoz Creado: Actualizado:

Apenas tres semanas después de que el Tribunal Supremo impusiera 24 años de cárcel en el ‘caso mascarillas’ a José Luis Ábalos, exministro y quien fuera la mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE, el presidente del Gobierno sufre un nuevo revés en los tribunales, éste más cercano al afectar directamente a su familia. Su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, conocido como David Azagra en su labor musical como director de orquesta, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricar con su contrato en 2017 en la Diputación de Badajoz, una pena que la Audiencia Provincial pacense hace extensiva a otros nueve imputados y que duplica —18 años— para el otro protagonista de la causa, el exlíder del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo. Es la primera sentencia contra el entorno más íntimo del jefe del Ejecutivo y la primera, también, que concierne a un presidente en ejercicio.

El tribunal presidido por el magistrado José Antonio Patrocinio hizo público ayer su esperada resolución, que cogió al presidente en París por los actos de la fiesta nacional gala en las horas previas al España-Francia del Mundial, y cuya resolución supone un espaldarazo a la instrucción de la jueza Beatriz Biedma, contestada por el Gobierno como lo ha sido el veredicto de la Audiencia. El fallo evita las penas de cárcel que solicitaban las acusaciones al no dar por acreditado el delito de tráfico de influencias, pero da por verificada con las pruebas disponibles y el contraste del juicio oral la imputación por prevaricación administrativa.

Esto es, que Gallardo, entonces presidente de la Diputación de Badajoz, y los encausados que estaban involucrados de una forma u otra en el proceso de selección, amañaron hace nueve años la plaza de coordinador de actividades musicales de los conservatorios a fin de favorecer al hermano de Sánchez, que cuando se adjudicó había recuperado la secretaría general del PSOE. Contra esta sentencia, tras una instrucción y una vista oral en la que la Fiscalía pidió la absolución, cabe un primer recurso de apelación al Tribunal Superior extremeño.

El tribunal falla que Azagra fue cooperador necesario en las irregularidades de su puesto, que achaca a Gallardo de forma preeminente Los magistrados condenan a David Azagra, que renunció a su puesto ante la progresión de la causa que lo señalaba, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como cooperador necesario en el citado ilícito de prevaricación administrativa por la admistración "a medida" de su cargo en la Diputación pacense; de lo que se le excluyó al inicio del juicio es de la aceptación del trabajo bajo sospecha al haber prescrito la potencial irregularidad. Es la misma pena que la Audiencia resuelve para otros nueve imputados: el actual diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, y a sus dos predecesores Francisco Martos y Cristina Núñez; los funcionarios Félix González, Juana Cinta Calderón, Emilia Parejo y Manuel Candalija; la extrabajadora Elisa Moriano; y Luis Carrero, el antiguo empleado de Moncloa que mantenía una relación de amistad con David Sánchez, al que se refería como "hermanísimo" en los correos interceptados por la UCO. El veredicto implica, si confirma tras las impugnaciones, que los funcionarios de carrera perderán su trabajo.

Con todo, el castigo más gravoso se lo lleva Gallardo, el único de los encausados que ve duplicada su condena a 18 años por dos delitos de prevaricación administrativa. Ello conlleva la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo de nueve años por cada uno de los ilícitos. El primero, la creación y adjudicación de la plaza al pariente del presidente; el segundo, por la mencionada transformación a medida de la misma. El alcalde durante dos décadas de Villanueva de la Serena, máximo responsable de la Diputación provincial y secretario general de los socialistas extremeños -ganó las primarias a las candidaturas de Ferraz- dimitió de su liderazgo tras el batacazo en las autonómicas del pasado 21 de diciembre. En enero entregó su acta de diputado autonómico.

Las tres patas de la causa

El juicio del 'caso Azagra' se celebró entre el 28 de mayo y el 9 de junio,después de que procedimiento echara a andar en mayo de 2024 a raíz de una querella presentada por el pseudosindicato Manos Limpias -el mismo que denunció a Gegoña Gómez-, a la que posteriormente se fueron sumando PP, Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír, Abogados Cristianos y Liberum. La jueza Beatriz Biedma, objetivo de las presuntas 'cloacas' de Santos Cerdán y Leire Díez según se ha sabido despúes, sentó en el banquillo a los 11 imputados, ahora condenados. Todas las causaciones pedían cárcel, con distinta gradación, por el posible tráfico de influencias que la Audiencia no ha dado por probado.

Los encausados sortean las peticiones de cárcel porque los jueces no ven probado el tráfico de influencias Durante el juicio, todos los funcionarios provinciales incidieron en su actuación se ajustó a los requerimientos legales, en su versión sobre tres cuestiones nucleares de la instrucción: la contratación de David Sánchez en 2017 y si el puesto se preparó a medida para el hermano del líder socialista; el cambio de denominación del puesto, de coordinador de actividades musicales de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin mediar convocatoria pública en 2023; y el 'fichaje' de Luis Carrero, el amigo de David Azagra, entre 2023 y 2024.

Durante el juicio, 53 personas prestaron declaración, aunque fueron dos los testigos que apuntaron a que existió enchufe. El más contundente fue el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, que declaró que de sus investigaciones cabía inferir que Gallardo preparó la plaza, a conveniencia, para el hermano del presidente. La otra testigo clave fue la directora de orquesta Cristina de Frutos, que dio por hecho que "no se respetó la igualdad de oportunidades" en el proceso de selección porque a ella no le formularon ninguna pregunta en la entrevista que decantó la elección de David Sánchez.