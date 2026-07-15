El brillante David Sánchez 'Azagra', del conservatorio de San Petersburgo a la condena en Badajoz

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo Madrid Creado: Actualizado:

David Sánchez Pérez-Castejón quiso construir una vida lejos del apellido que compartía con su hermano. Para la música eligió el pseudónimo de Azagra, un nombre artístico sin resonancias políticas y de un apellido demasiado común para triunfar en el arte. Durante años, le funcionó. Estudió en Rusia, dirigió proyectos culturales y se movió por teatros europeos sin asomarse a la conversación pública española. La condena dictada este martes por las irregularidades apreciadas en torno a su contratación en la Diputación de Badajoz ha desmontado aquella discreción. El hermano pequeño de Pedro Sánchez, el músico que evitaba los focos fuera del escenario, ha acabado convertido en personaje de efecto político sin haber pronunciado nunca una palabra de política. Un enchufe laboral -ahora confirmado por la justicia- ha sido la causa de su indeseada fama sin la batuta. Nacido en Madrid en 1974, creció en una familia acomodada y recibió una educación internacional. Mientras Pedro Sánchez se inclinaba por el baloncesto, él destacó en el yudo hasta ser subcampeón de España con 14 años. Cursó el Bachillerato en un colegio jesuita de Maine, en Estados Unidos, y se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE. Parecía destinado a la economía. Prefirió, sin embargo, las partituras.

Al terminar la universidad comunicó a su familia que se marchaba a San Petersburgo para estudiar música. No dominaba el ruso ni tenía allí contactos. Pero la apuesta fue seria: se formó en el conservatorio estatal Rimski-Kórsakov en composición y dirección de orquesta, amplió estudios en Lucerna, Milán y Siena y participó en proyectos y residencias en Toulouse y Tokio.

Sus expedientes rusos reflejan calificaciones máximas. Las homologaciones españolas de sus títulos, sin embargo, añadieron años después otra zona de sospecha a una biografía examinada con lupa: una fue resuelta por el Ministerio de Educación en seis días y la otra, en dos semanas. Las acusaciones convirtieron aquella velocidad administrativa en argumento de enchufe; su defensa sostuvo que los documentos acreditaban una formación que algunos habían cuestionado sin fundamento.

Azagra desarrolló buena parte de su carrera fuera de España. Ejerció como director artístico vinculado al Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo y colaboró con Nacho Duato, para quien compuso la pieza 'Nunc Dimittis'. El paso por Rusia le dejó dominio del idioma, del inglés y el italiano, además de conocimientos de francés y alemán. No era un aficionado aparecido de la nada. Su currículum musical existía. La cuestión judicial fue otra: por qué la Diputación pacense creó aquel puesto, cómo definió sus requisitos y si el traje administrativo se cosió después de tomarle las medidas.

La plaza apareció en 2017, cuando Pedro Sánchez había recuperado la secretaría general del PSOE, pero aún faltaban aún 11 meses para su llegada a La Moncloa. David se presentó junto a otros diez candidatos y fue elegido coordinador de actividades de los conservatorios provinciales. La resolución destacó su preparación, el proyecto defendido en la entrevista y sus propuestas de mejora. Empezó cobrando 41.231 euros brutos al año; con el tiempo, su salario superó los 55.000.

La polémica nació antes que el puesto. Podemos denunció una selección sustentada en una entrevista personal, sin criterios claros de puntuación ni tribunal calificador. Los demás aspirantes tenían alguna vinculación con Extremadura; Azagra aterrizó desde San Petersburgo sin relación conocida con Badajoz. La Diputación sostuvo que era el candidato idóneo. La sospecha quedó formulada desde el primer día: si se buscó al mejor músico disponible o la mejor plaza posible para un músico concreto.

Durante un tiempo, la discusión se apagó. David Sánchez trabajó en los programas Ópera Joven y Ópera Joven Popular y dirigió en 2019 una producción de 'L'elisir d'amore'. El estreno recibió críticas demoledoras en la prensa local y dejó una factura superior a los 130.000 euros. Al curso siguiente pidió una excedencia. Cuando regresó en 2021, su despacho original ya tenía otro uso y su encaje en la institución comenzó a resultar cada vez más vaporoso.

Su puesto pasó de coordinar conservatorios a dirigir una Oficina de Artes Escénicas. Las directoras siguieron al frente de los centros y se creó otra responsabilidad para tramitar contratos. Él quedó dedicado a la gestión cultural, con ubicaciones cambiantes y una presencia que sus compañeros describían de manera contradictoria. Unos aseguraban que cumplía y regresaba después a Elvas. Otros sostenían que apenas se le veía. La Diputación evitaba precisar dónde estaba su despacho para protegerle de llamadas, insultos y personas que intentaban llegar hasta él. Aquella cautela alimentó la peor pregunta para un empleado público: dónde trabajaba exactamente.

La residencia en Portugal añadió combustible. David Sánchez compró una vivienda en la citada Elvas, a pocos kilómetros de Badajoz, y trasladó allí su residencia fiscal. La operación podía encajar en la legalidad tributaria, pero ofrecía una imagen políticamente incómoda: el hermano del presidente cobraba de una Administración española y tributaba al otro lado de la frontera bajo un régimen más favorable. La polémica ya no necesitaba demostrar un delito para funcionar. Le bastaba la fotografía.

Su patrimonio amplificó el escrutinio. En sus declaraciones figuraban inmuebles en Madrid, San Petersburgo y Elvas, depósitos bancarios, criptomonedas y una importante cartera de acciones del BBVA. Las defensas atribuyeron esos bienes a ahorros, herencias e ingresos legítimos. Las acusaciones trataron de vincular su evolución al empleo investigado. También su familia quedó expuesta: está casado con la japonesa Kaori Matsumoto, profesional vinculada a Naciones Unidas, y tiene una hija. El hombre que había hecho de la reserva una forma de vida descubrió que, dentro de un sumario, hasta el silencio se interpreta.

Salto al Teatro Real Renunció a la Diputación en febrero de 2025, cuando la investigación ya había colocado bajo sospecha la plaza, sus funciones y la actuación de los responsables socialistas que impulsaron la contratación. Para entonces había sido nombrado asesor del Teatro Real, otro salto profesional leído inmediatamente a través del parentesco. Nada escapaba ya a esa lente: ni los títulos, ni las óperas, ni los despachos, ni la casa portuguesa.

En su declaración judicial en instrucción ante la juez Beatriz Biedma (la misma a la que la 'fontanera' de Ferraz intentó encontrar trapos sucios) dejó dos respuestas que lo crucificaron convirtiéndole en meme de redes sociales. Preguntado por la Oficina de Artes Escénicas, dijo entender que era la "encargada de las artes escénicas". Interrogado sobre su ubicación física, contestó que no podía precisarla. Un director de orquesta formado para ordenar decenas de instrumentos terminó sin saber situar con exactitud la oficina pública que dirigía.