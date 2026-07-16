La justicia europea avala la ley de amnistía y allana el regreso de Puigdemont

Publicado por EFE Barcelona Creado: Actualizado:

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que la amnistía es conforme al derecho comunitario, lo que allana el regreso a Cataluña del expresident Carles Puigdemont, huido de la justicia española desde 2017, a la espera de que el Constitucional decida si rectifica al Supremo y le aplica la ley.

El TJUE, que este jueves se ha pronunciado sobre varias cuestiones que le había planteado la justicia española en relación con la amnistía, considera que la norma "tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación".

Señala, además, que "respeta los principios de igualdad de trato y no discriminación", porque su finalidad expresa de favorecer la reconciliación política únicamente en el contexto de "un movimiento político particular" no permite equipararlo a otro tipo de situaciones.

Tras conocer la decisión del TJUE, tanto el Gobierno como el ejecutivo catalán y partidos como Junts o ERC han reclamado la inmediata aplicación de la ley por parte de los tribunales españoles al entender que no existen ya dudas de que se ajusta al derecho europeo.

Las resoluciones del TJUE

La corte con sede en Luxemburgo ha resuelto en primer lugar la cuestión prejudicial que le planteó el Tribunal español de Cuentas sobre si amnistiar la responsabilidad contable de los gastos del proceso independentista pondría en riesgo las finanzas europeas, una posibilidad que el TJUE ha descartado.

"No puede considerarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional", apunta el tribunal.

En cuanto a la amnistía del delito de terrorismo en la causa que analiza la Audiencia Nacional contra los Comités de Defensa de la República (CDR), el TJUE considera que "no menoscaba" la directiva europea antiterrorista, ya que la medida excluye aquellos delitos de terrorismo en el contexto del proceso independentista catalán que causaran de forma "intencionada graves violaciones de derechos humanos".

El TJUE avala asimismo el plazo de dos meses que la ley de amnistía da a los jueces españoles para dictaminar si deben aplicarla en sus causas respectivas, siempre y cuando los procesos queden paralizados si se elevan cuestiones prejudiciales a la justicia europea, tal y como ha ocurrido en los procesos que examinan el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional.

¿Qué pasará con Carles Puigdemont?

La decisión del TJUE marca ahora el camino al Tribunal Constitucional español, cuya sentencia será determinante para el posible regreso a España del expresident Puigdemont, ya que tiene que dilucidar si el Tribunal Supremo debe amnistiarle por el delito de malversación.

Puigdemont recurrió al Tribunal Constitucional la decisión del Supremo de no aplicarle la ley de amnistía, primero por creer que amnistiar el delito de malversación pondría en riesgo las finanzas europeas -cuestión que ha negado hoy el TJUE- y por considerar que el expresidente se enriqueció porque no pagó de su bolsillo el referéndum del '1-0'.

Tras la declaración unilateral de independencia de 2017, Puigdemont huyó de la justicia española y se instaló en Waterloo (Bélgica), donde sigue residiendo a la espera de su posible vuelta a España.

Reacciones políticas

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que la decisión del TJUE despeja cualquier duda sobre la legalidad de la ley de amnistía, por lo que pide que se aplique plenamente a los líderes independentistas "lo antes posible".

En la misma línea se ha pronunciado en una declaración institucional el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha reclamado la aplicación "diligente e integral" de la ley por parte de los tribunales españoles y ha dicho que "es hora de mirar hacia adelante".

Junts per Catalunya ha reivindicado como suya la "gran victoria" que representa, a su juicio, esta sentencia de la justicia europea y ha instado a los tribunales españoles a aplicar la amnistía antes de que "se vayan de vacaciones".

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado también que "ya no hay excusas" para aplicar la norma. "Espero poder abrazar pronto al presidente Puigdemont y que todos los exiliados puedan regresar a casa", ha remarcado.

Por su parte, los integrantes del los Comités de Defensa por la República (CDR) procesados por terrorismo, cuya amnistía quedó en suspenso hace más de un año, se han mostrado "aliviados" tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley y han afirmado que "presionarán" para que se aplique.

El PP ha puntualizado que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía es "un paso más" de un largo proceso judicial y no examina la constitucionalidad, ni la oportunidad política, ni dicta una sentencia sobre esta norma aprobada por el Parlamento hace dos años.