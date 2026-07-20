El presidente de Plus Ultra asegura que Zapatero quería cobrar por mediar en el préstamo

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El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha asegurado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el empresario Julio Martínez Martínez "tenían la pretensión de cobrar" por las gestiones a la hora de conseguir un préstamo del Estado para "salvar" la aerolínea.

En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra, Martínez Sola revela que la aerolínea suscribió un contrato con una empresa de Martínez Martínez en el que se asumía el pago de "elevadas cantidades de dinero -el 1 %" por las labores de "acompañamiento" en el préstamo para la aerolínea, siendo conscientes de su relación con Zapatero.

Martínez Sola asegura, asimismo, que Plus Ultra pagó el 1 % del dinero obtenido, que asciende a 530.000 euros, a través de tres sociedades: Análisis Relevante S.L., Voli Analítica S.L. y IOT Domotic Europe.

La firma de este contrato con la sociedad Idella Consulenza, propiedad de Martínez Martínez, agrega el presidente de Plus Ultra, vinculaba "directamente la remuneración al resultado del procedimiento ante la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI)", y estipulaba este 1 % del rescate más IVA.

La cifra pagada a las tres sociedades, "junto con otros pagos en especie que se le reconocieron como efectuados a Julio Martínez Martínez por los numerosísimos vuelos en clase 'business' que solicitó y no pagó (hasta un total de 46), arrojan la suma total de 530.000 euros, es decir, un 1 % de los 53 millones", apunta en el escrito.