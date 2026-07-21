Julio Martínez vuelve a señalar a Zapatero en Plus Ultra pero ignora qué gestiones hizo

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El empresario Julio Martínez Martínez, uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, ha confirmado la implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en torno al préstamo público concedido a esta aerolínea en 2021, si bien ha indicado que no sabe si realizó alguna gestión ni con quién.

Considerado por los investigadores como el "lugarteniente principal y figura visible" de una trama de influencias para conseguir dicho préstamo de 53 millones de euros para la aerolínea, Martínez ha comparecido este martes en la Audiencia Nacional durante unas cuatro horas tras prometer en un escrito "colaborar" en la causa.

Martínez, con quien Zapatero reconoció tener una relación de amistad, ha seguido la línea de su escrito y ha confirmado el cobro del 1 % del préstamo público (alrededor de medio millón de euros), abonado en diferentes partes a lo largo de varios años, tras conseguir la ayuda. Aunque no ha precisado el reparto de esa ganancia, ha dicho que el expresidente pidió que se cobrase a través de diferentes empresas, según informan a EFE fuentes jurídicas.

El empresario ha vuelto a señalar a Zapatero como la persona que captaba los clientes para Análisis Relevante -empresa administrada por Martínez-, entre ellos Plus Ultra, y ha señalado que él solo intermediaba entre la empresa y el expresidente, sin llegar a saber las gestiones que este en su caso hiciese ni con quién.

Lo que sí ha confirmado es que fue Zapatero quien le adelantó que Plus Ultra recibiría dicho préstamo diez días antes de aprobarlo el Consejo de Ministros, según las fuentes.