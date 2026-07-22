Desarticulada una organización de estafas bancarias que manejaba datos de medio millón de personas.

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas bancarias y que manejaba una base de datos personales de aproximadamente medio millón de ciudadanos, de los que ya se han identificado cerca de 2.000 posibles víctimas. La operación, bajo el nombre de 'Fragmenta', se ha saldado con 13 detenidos y cinco investigados en Madrid, Palma de Mallorca, Valencia y Toledo por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Según ha informado el Instituto Armado, la investigación comenzó en 2024 tras la denuncia de una víctima que perdió cerca de 30.000 euros después de recibir una falsa comunicación bancaria, que permitió a los agentes relacionar este hecho con otras denuncias que sirvieron para destapar "un entramado criminal perfectamente estructurado que operaba en distintos puntos del territorio nacional".

En este sentido, la Guardia Civil ha identificado a los 18 integrantes de la organización --diez hombres y ocho mujeres, de entre 23 y 43 años--- y determinaron el papel que desempeñaba cada uno dentro del grupo. La fase de explotación de la operación permitió desarticular la organización y poner a sus principales miembros a disposición judicial.

Durante la fase final de la operación se practicaron tres registros, dos en la provincia de Valencia y uno en Madrid, en los que se intervinieron teléfonos móviles, equipos informáticos, dispositivos electrónicos, documentación y dinero en efectivo relacionado con la actividad delictiva. Entre el material incautado destaca una base de datos con información personal y bancaria de unas 500.000 personas.

El análisis de esta documentación ha permitido identificar hasta el momento a cerca de 2.000 posibles víctimas, aunque la investigación continúa abierta y no se descarta que aparezcan nuevos afectados.

ENVIABAN MENSAJES SMS HACIENDO PASAR POR BANCOS

Los estafadores enviaban de forma masiva mensajes SMS que aparentaban proceder de entidades bancarias para inducir a las víctimas a acceder a páginas web fraudulentas donde introducían sus credenciales de banca electrónica. Posteriormente, contactaban telefónicamente con ellas haciéndose pasar por empleados de su banco para obtener los códigos de verificación necesarios y completar las operaciones.

Una vez conseguían el control de las cuentas, realizaban transferencias del dinero disponible y solicitaban préstamos preconcedidos u otros productos financieros a nombre de las víctimas, aumentando considerablemente el perjuicio económico. Después distribuían los fondos a través de numerosas cuentas bancarias para dificultar su rastreo y blanquear el dinero obtenido de forma ilícita.

La complejidad de la investigación estuvo marcada por el uso de identidades falsas, cuentas abiertas mediante terceros, transferencias inmediatas entre distintas entidades y una infraestructura tecnológica distribuida en varios países, lo que obligó a desarrollar un intenso trabajo de inteligencia financiera y análisis tecnológico.