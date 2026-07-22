El Supremo levanta las cautelares a Aldama y le devuelve el pasaporte

El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo este miércoles donde continúa el juicio al exministro José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presunta corrupción en la venta de material sanitario. EFE/ Javier Lizón.

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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo levanta las medidas cautelares aplicadas al empresario Víctor de Aldama en el marco del 'caso mascarillas', de manera que ya no tendrá que comparecer cada 15 días en sede judicial y podrá salir del país con total libertad. El alto tribunal señala que, aunque están pendiente de resolver los recursos interpuestos por el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García -que fueron condenados a 24 y 19 años de cárcel, respectivamente-, la "consecuencia lógica del dictado" de la sentencia es "el decaimiento de las medidas cautelares".

El empresario, que evitó la entrada en la cárcel al alcanzar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, no solo había solicitado el levantamiento de las medidas cautelares que versaban sobre él, sino que, en caso de que su petición fuese denegada, había requirió al Supremo una autorización para poder viajar del 21 al 24 de julio a Paraguay.

El objetivo de este, según expuso en el documento remitido al alto tribunal, era asistir a reuniones de negocios y evaluar proyectos de inversión inmobiliarios e hípicos. "No es menos cierto que la consecuencia lógica del dictado de la misma, que es firme, es el decaimiento de las medidas cautelares", reza la providencia dictada por el presidente de la sala que le juzgó, Andrés Martínez Arrieta.

Pero aunque el Supremo decidió devolver a De Aldama el pasaporte, todavía pesan sobre él las cautelares que el juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción del 'caso hidrocarburos' le impuso. No obstante, Pedraz ha atendido la petición de viaje que el empresario realizó y le autoriza a ir al país latinoamericano.

La sentencia dictada el pasado 22 de junio conlleva la imposición de distintas penas para el empresario que suman cuatro años y medio de cárcel. Sin embargo, el alto tribunal acordó la suspensión de las mismas evitando así su ingreso en prisión dada su "colaboración" para el esclarecimiento de los hechos que se juzgaron durante cerca de una veintena de sesiones entre abril y mayo. No obstante, la resolución judicial sí impuso una serie de prevenciones de obligado cumplimiento para el condenado. En concreto, la sentencia exige a De Aldama que comparezca semestralmente ante el Tribunal Supremo para informar sobre sus actividades laborales, mercantiles o empresariales, lo que permite así a la justicia comprobar de forma regular que actúa con observancia del ordenamiento jurídico.