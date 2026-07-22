Sumar está abierto a ampliar el decreto ley de vivienda con medidas que no suban precios

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La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha asegurado que su grupo está abierto a introducir medidas reclamadas por grupos como Junts en el real decreto ley sobre vivienda que acaba de pactar en el Gobierno de coalición si no suponen un "rebote de precios".

En declaraciones a EFE, Barbero ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado este miércoles entre Sumar y sus socios de Gobierno del PSOE para incluir en el real decreto ley que aprobará el 28 de julio el Consejo de Ministros una nueva prórroga de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 30 de junio de 2028.

El real decreto ley entrará en vigor tras su publicación en el BOE pero deberá ser convalidado posteriormente en el Congreso, para lo que necesita el apoyo de grupos como Junts, que ya impidió el pasado mes de abril la convalidación de la anterior prórroga.

Por su parte, el PNV y Podemos han planteado este mismo miércoles condiciones para apoyar el real decreto ley relacionadas con la ley del suelo que son incompatibles entre sí, pero la portavoz de Sumar está abierta a negociar con todos para introducir otras medidas.

"Mientras no produzcan como resultado un rebote de precios y, por lo tanto, no introduzcan dificultades para que la gente pueda seguir viviendo en sus casas a un precio razonable, esas otras medidas yo creo que las podemos conjugar porque no eliminan las primeras (pactadas ya en el Gobierno)", ha señalado.

En concreto, Junts ha reclamado medidas como la creación de deducciones fiscales por compra y renovación de vivienda, así como rebajas fiscales al alquiler para inquilinos con renta inferior a 33.007,20 euros.

Al respecto, Barbero ha comentado que los grupos están planteando medidas que, desde el punto de vista de Sumar, "no son necesarias o no son tan positivas", pero ha insistido en que no eliminan lo pactado ya con el PSOE, por lo que están abiertos a negociar.

"En múltiples normas hemos tenido que negociar con todo el espectro parlamentario y hemos llegado a acuerdos. Y yo creo que llegaremos, sabiendo que nosotras tenemos unos objetivos muy claros", ha dicho, mencionando entre ellos la protección a las familias en situación de vulnerabilidad.

Preguntada por el cambio de actitud del PSOE respecto al pasado 20 de marzo, cuando Sumar se plantó ante los socialistas en un Consejo de Ministros extraordinario para obligarles a apoyar esta prórroga de alquileres, ha dicho que esa presión ha podido influir, pero también el hecho de que la vivienda es "un clamor social".