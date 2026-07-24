Anticorrupción pide al juez Calama ampliar el estudio de tasación de las joyas de Zapatero

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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, una ampliación del análisis de tasación de las joyas intervenidas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una caja fuerte en su oficina ubicada en la calle Ferraz de Madrid y que han sido valoradas de forma preliminar en 1,3 millones de euros.

La fiscal del caso, Elena Lorente, hizo esta petición hace días al magistrado de la Audiencia Nacional, según ha adelantado este viernes El Mundo y han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

En su escrito, la fiscal pide a Calama que ordene a la histórica joyería Ansorena, que en junio emitió una valoración inicial de las joyas, ampliar el análisis gemológico de las piezas para averiguar el valor actual de mercado y determinar la fecha en que se engarzaron las piezas de alta joyería.

Anticorrupción sospecha que su precio es muy superior a la cifra de 1,3 millones de euros que dio Ansorena de forma provisional y que supuso que el juez le imputara a Zapatero un delito fiscal y otro de contrabando ante el origen aún no justificado de las joyas.

Cuando declaró ante el juez el pasado 17 de junio, Zapatero se comprometió en dar explicaciones sobre esas joyas en una semana o díez días.

Sin embargo, tras pasar algo más de un mes sin aclarar este asunto ante Calama ni presentar en el juzgado ningún documento al respecto, Zapatero concedió este jueves una entrevista a TVE en la que atribuyó la posesión de esas joyas a un "regalo de cortesía personal" que recibió hace muchos años de un país que no reveló y aseguró que dará todas las respuestas oportunas y "extremos posibles" al magistrado porque es su compromiso y deber.

También señaló que la tasación que consta en las actuaciones será sometida "a contradicción" con un nuevo análisis pericial.

"Es una historia sin intención, sin afán patrimonial, es un regalo de cortesía personal tengo que ser muy prudente, no tenían uso ni destino ni hemos pensado en el valor que tenían", sostuvo en la entrevista.