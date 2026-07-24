La reina Letizia celebra los 50 años de Adolfo Domínguez luciendo su tercer vestido en una semana, en fotos

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La reina Letizia ha lanzado un nuevo guiño a Adolfo Domínguez en su visita a sus instalaciones en San Cibrao (Ourense) al lucir el tercer vestido de la firma en menos de una semana, tras los utilizados en la final del Mundial de fútbol y en la recepción en Zarzuela a la selección masculina.

Si en esas ocasiones se había decantado por el rojo, ahora ha escogido un modelo de algodón fino, fruncido, de manga corta, escote en pico, falda plisada, cierre de cremallera invisible en la espalda y multicolor, pues va desde el amarillo limón, al verde salvia, rosa empolvado, gris y ocre.

En la web de la firma decana de la moda española, que celebra sus 50 años, el precio, que está rebajado, es de 99 euros.

En su recorrido, la reina ha podido ver la colección Zenit, con la que AD regresó a la Mercedes Benz Fashion Week en su edición de 2025 después de catorce años, acompañada del diseñador gallego, su mujer Elena González, y las hijas de ambos: Adriana, que es la presidenta ejecutiva, y Tiziana, la directora creativa.

También ha estado el secretario de Estado del Ministerio de Industria, Jordi García Brustenga.

La reina Letizia ha podido conversar con el modisto y sus continuadoras y saber que la plantilla está conformada actualmente por más de un millar de profesionales, el 80 % mujeres.

La segunda parada ha sido en patronaje y diseño, donde la reina ha saludado a parte de la amplia plantilla local de 310 empleados antes de la foto de familia en la explanada exterior.

La relación de la reina con Adolfo Domínguez es ya larga, y uno de los momentos más recordados tuvo su origen en la chaqueta blanca que vistió para su primera aparición con el rey, entonces Príncipe de Asturias, en noviembre de 2003 en los jardines del Pabellón del Príncipe del Palacio de la Zarzuela.

Este año, con motivo de la inauguración de la Feria del Libro de Madrid, la reina también recuperó un diseño estival de Adolfo Domínguez de largo midi y tejido plisado con estampado abstracto en tonos azul tinta que había estrenado antes en Sevilla, en 2020.

'La arruga es bella' es la frase con la que se identifica a Adolfo Domínguez (Pobra de Trives, Ourense, 1950) desde los años ochenta del pasado siglo, un lema que aún hoy perdura en el imaginario colectivo.

La presidenta ejecutiva de la firma, Adriana Domínguez, ha agradecido públicamente la presencia de la reina en la sede gallega y se ha referido a ella como "una gran embajadora de la moda española" y "una inspiración" para el sector.

"Creo que es una reina que construye país, que apoya la industria y que nos apoya a nosotros, a la marca gallega. Que venga aquí a apoyarnos en el 50 aniversario es algo que nos ha llegado al corazón", ha manifestado.

Y, por último, ha desvelado que durante el recorrido la reina ha podido conocer todo el proceso productivo de AD, desde el 'showroom', que es donde se venden las colecciones a los países en los que la firma está presente, que son 54, al Ágora, el laboratorio creativo y el área de diseño.