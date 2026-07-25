El juez cita al presidente y al CEO de Plus Ultra el 7 de septiembre como imputados

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el ‘caso Plus Ultra’, ha citado a declarar como investigados al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, para el 7 y 8 de septiembre, respectivamente. Así lo ha acordado en una providencia en la que cita a los altos directivos de Plus Ultra, que este lunes expresaron al juez que la aerolínea pagó «elevadas cantidades de dinero» al empresario Julio Martínez Martínez, socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por la presunta mediación del exlíder socialista en la concesión del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2020. Así lo hicieron en dos escritos de idéntico contenido a los que tuvo acceso esta agencia de noticias, en los que señalaron que ambos «tuvieron plena conciencia» de que Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, y Zapatero «sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener». A esa «pretensión de cobrar», las defensas de ambos directivos lo definieron como «mordida», recogiendo una conversación entre Roselli y Rodolfo Reyes, empresario venezolano y exconsejero de la aerolínea, intervenida por la Policía Nacional e incorporada en uno de los informes policiales remitidos al juez, en la que el CEO de la aerolínea señaló: «Así que por ahí vendrá la mordida». Martínez Sola y Roselli aseguraron que no «llegaron a tener una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI», si bien admitieron que «como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía relación con Zapatero». Para ello, la aerolínea pagó «elevadas cantidades de dinero», esto es, el 1% del valor del rescate, por «tales labores» a las que, «eufemísticamente», llamaron «de acompañamiento», según el escrito. Los directivos de la compañía explicaron que el pago del 1% del rescate, valorado en 530.000 euros, se realizó desglosado entre 2020 y 2025. Así, 249.000 fueron ingresados a Análisis Relevante, mientras que 98.617 fueron a parar a Voli Analítica y otros 110.799 euros a Domotic Europe. También indicaron que aunque el socio de Zapatero «tenía la pretensión inicial de recibir el líquido completo hasta completar los 530.000 euros comprometidos», finalmente «aceptó que entre los abonos quedara comprendido el pago en especie de 69.000 euros y consistente en los billetes de clase ‘business’ que Plus Ultra fue poniendo a su disposición durante 2021 y siguientes» años. Y detallaron que se emitieron unas 40 facturas por un coste de entre 6.050 y 7.250 euros con el concepto «Honorarios mensuales. Elaboración de informe», todo ello «pese a que no existió tal informe o la materialidad de los seis o siete informes que se hicieron llegar eran irrelevantes para Plus Ultra y simplemente» una actividad «encubridora». Asimismo, expresaron que la aerolínea quiso realizar «una regularización completa y más exacta» del pago de 530.000 euros a las empresas de la supuesta trama, pero que la misma «quedó frustrada por la operación policial, pues ni siquiera se efectuó la datación de cuentas definitiva». También reconocieron que «hubo otros pagos» al socio de Zapatero, cuyo valor no precisaron, a cambio de «intensas labores» que el empresario llevó a cabo en Venezuela, como la negociación del aplazamiento de una deuda con Petróleos de Venezuela. Las defensas de ambos situaron en abril de 2020 los primeros pasos de la operación, todo ello debido a la paralización del espacio aéreo durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus. Indicaron que Rodolfo Reyes contactó con Sola para consultarle «a qué contactos podrían arribar con personas en puestos de influencia» para «favorecer el acceso a cualquier tipo de ayuda». Siguiendo el relato de los directivos de Plus Ultra, Reyes le emplazó para que contactara con Manuel Fajardo, quien, a su vez, le indicó que Zapatero «podría ayudarle y que éste y Julio Martínez Martínez se pondrían en contacto con él».

Reconocieron que «hubo otros pagos» al socio de ZPa cambio de «intensas labores» que el empresario llevó a cabo en Venezuela