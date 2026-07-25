Casi 60.000 personas desalojadas por los incendios de Madrid y Ávila: las fotos

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Son ya más de 60.000 las personas confinadas o evacuadas por los incendios declarados en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, mientras que las autoridades ven esta madrugada una clara oportunidad en los trabajos de extinción para controlar la situación debido a la mejoría de las condiciones climatológicas.

La mayoría de las personas afectadas, unas 50.000, son de los municipios madrileños de la sierra oeste de Madrid afectados por los desalojos, mientras que unas 13.000 son de la zona de Ávila golpeada por unos incendios de los que se teme que se junten en algún momento y creen un frente único difícil de combatir.

A los primeros desalojos el jueves de las localidades de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno, se sumaron este viernes los de Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Zarzalejo.

A última hora también se produjeron otros 5.000 nuevos desalojados de un cámpin en El Escorial ante el peligro que suponía la proximidad del fuego.

Previamente, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, había informado de un total de 40.000 afectados y había advertido de que el fuego se dirigía hacia la zona de El Escorial y que la UME iba a establecer las líneas de defensa para proteger este municipio histórico.

Además, la Comunidad de Madrid ha coordinado hasta este viernes por la noche los traslados de más de un millar de personas mayores, con discapacidad y menores que estaban alojados en las residencias de los municipios afectados por los incendios.

También este viernes la Guardia Civil desalojó a los más de 90 empleados del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de la NASA, en Robledo de Chavela, la emblemática estación desde la que se siguió también la llegada del hombre a la Luna.

El delegado del Gobierno ha indicado que las condiciones climáticas de la noche ofrecen "una verdadera oportunidad" a los equipos de extinción para controlar el incendio que afecta a la sierra oeste de Madrid, gracias a la bajada de las temperaturas y a que se ha frenado al viento y ha aumentado la humedad relativa.

En Ávila, según los datos proporcionados por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hay 8.000 desalojados y 5.000 confinados.

El ministro ha apuntado que el fuego abulense ha quemado ya unas 9.000 hectáreas y ha advertido de que hoy es un día crítico para controlarlo y evitar que se una al de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el presidente de la Junta de castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha confirmado que, por el momento, el incendio de Burgohondo (Ávila) no se ha juntado con el de Madrid y que ambos "mantienen la distancia".

Los vecinos de Burhogondo, Hoyo de Pinares y parte de Cebreros han sido desalojados hoy ante el avance del humo y las llamas, que también han obligado a confinar al resto de la población de Cebreros y Navaluenga.

El fuerte viento ha recrudecido una tarde más las labores de extinción de este virulento fuego, que ha obligado además a cortar seis carreteras.

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra como autores del incendio de Burgohondo, cuyo origen es una imprudencia grave por empleo de maquinaria pesada en esta zona donde estaba totalmente prohibido su uso.

El dispositivo para la defensa contra los incendios forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabaja con medios aéreos y terrestres en otro incendio forestal declarado este viernes que afecta a un paraje de Alosno (Huelva), el quinto de esta semana en la provincia y el segundo en este término municipal, y que se ha dado por estabilizado a las 22:15 de este viernes.

También en Andalucía, se han duplicado durante este viernes los medios para luchar contra el incendio forestal de Cerro Muriano (Córdoba), activo y en situación operativa 1, que se ha originado tras quemarse un camión de paja en la carretera N-432, y se ha dado por controlado el que afecta al Cerro del Andévalo, en Huelva.

El Plan Infoca ha dado por extinguido de forma oficial el fuego declarado el pasado 9 de julio en Los Gallardos (Almería), que se ha saldado con trece víctimas mortales y 5.200 hectáreas arrasadas.

En Ciudad Real, el incendio de Retuerta del Bullaque, originado este jueves, afecta ya a 1.000 hectáreas y continúa avanzando hacia el este; el Infocam ha declarado la situación operativa nivel 1 por posible afección de humo a Los Yébenes y Marjaliza, en Toledo.

Mientras, el incendio forestal de Ejulve (Teruel) alcanza ya las 2.500 hectáreas y mantiene concentrado el mayor dispositivo de extinción de Aragón, que confía en aprovechar el descenso previsto de las temperaturas y el aumento de la humedad durante este sábado para intentar contener un fuego que continúa siendo el que más preocupa al operativo.

El fuerte viento dificulta las labores de extinción de un nuevo incendio forestal declarado esta mañana en El Bierzo (León); este fuego se produce cuando permanece activa la extinción del de Castropodame, aunque en ese caso la evolución es favorable.

En Ciudad Real, medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio forestal de nivel 1 que se ha originado en Brazatortas y que ha obligado a cortar la CM-4115.

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha declarado el nivel 1 de peligrosidad de un incendio forestal en Arroyo de la Luz (Cáceres).

En Lleida, 22 dotaciones de Bomberos de la Generalitat, trece terrestres y nueve aéreas, trabajan este viernes en un incendio de alta montaña y difícil acceso en Farrera, Lleida.

El Infocam ha levantado este viernes por la tarde las medidas de evacuación en otros catorce municipios desalojados por el incendio forestal originado en La Mierla (Guadalajara), que ha afectado a unas 32.000 hectáreas.

Este incendio forestal, que se declaró el 16 de julio, se encuentra este viernes en nivel 1 y en estos momentos trabajan para su extinción siete medios aéreos, 29 terrestres y 149 personas. EFE