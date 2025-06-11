Calas secretas del mundo: organiza tu viaje de verano a los lugares más inaccesibles y fascinantes

Los famosos destinos de playa europeos ofrecen sol y mar, además de lugares históricos y una gastronomía exquisita. Muchas playas europeas se extienden alrededor de las brillantes aguas mediterráneas con espectaculares acantilados como telón de fondo. Hay tesoros de arena suave, cuevas marinas y bares escondidos para explorar. Los usuarios el potente buscador de vuelos y hoteles www.jetcost.es han seleccionado las 14 playas más originales y secretas de Europa y cinco de ellas están en España.

Cala del Moraig, Alicante, Comunidad Valenciana (España) Se encuentra entre Moraira y Jávea, en el término municipal de Poble Nou de Benitatxell. Se trata de una playa de unos 300 metros de longitud, con grava, arena dirada y unas aguas cristalinas que invitan a sumergirse. Está enclavada en un paraje excepcional, rodeado de acantilados, formaciones rocosas y vegetación, escondida detrás del macizo del Puig Llorença. Entre las rocas y salientes del entorno destaca la Cova del Arcs, una impresionante cueva acuática que en realidad es la salida al mar de un río subterráneo. Es una zona visitable, pero hay que extremar las precauciones porque las rocas resbalan. En su interior hay galerías por las que se adentran submarinistas expertos. Además, en la zona norte de la Cala del Moraig son muchos los usuarios que practican el nudismo.

Cala Macarella, Menorca, Islas Baleares (España) Es una pequeña cala en Menorca, en las Islas Baleares, rodeada de acantilados, con aguas turquesas y un entorno virgen. Está a 14 kilómetros de Ciutadella y forma parte de Àrea Natural d'Especial Interès de la costa sur de Ciutadella. Está considerada una de las playas más bellas de Menorca y es una de las más visitadas. Protegida por el Plan Territorial Insular y por la Red Natura, la icónica cala ofrece un paisaje espectacular: talud de arena, un agua cristalina y tranquila, una pendiente suave y una brisa marina. Este paisaje es típico del litoral meridional menorquín. La costa gana altura, se vuelve agreste e inaccesible, excepto por la irrupción de mangas de mar, coincidentes con desembocaduras de escorrentías y barrancos, alumbrando bellas zonas de baño y excelentes refugios marítimos.

Cala Mariolu, Cerdeña (Italia) Es una perla del golfo de Orosei, en la costa centro-oriental de Cerdeña, un rincón salvaje y virgen, una caleta íntima caracterizada por abundantes piedras blancas y rosas que se descubren después de un recorrido por la naturaleza selvática o un paseo en barco. Es conocida por is pùligi de nie (las pulgas de nieve) unas piedras blancas y rosas, mezcladas con la arena, que la componen. Cala Mariolu, en el territorio de Baunei, debe su nombre a la foca monje que según se cuenta, 'robaba' el pescado de la red de los pescadores provenientes de Ponza, por lo que gozaba del apelativo 'mariolo' (ladrón). Su vista asombra por los tonos de infinito azul, verde esmeralda y celeste y por los cantos que parecen copos de nieve. El fondo marino merece una inmersión ya que es un hábitat de varias especies. También los delfines de vez en cuando se dejan ver en la costa. El acceso es complicado y lo mejor es hacerlo por con barcos privados o con servicios para las calas que salen de los puertos de Arbatax, Cala Gonone y Santa Maria Navarrese.



Fomm ir-Rih, Mgarr (Malta) Fomm ir-Rih, la playa más salvaje y aislada de la isla, no es apta para cardíacos: el camino de bajada es empinado y puede volverse resbaladizo, y aunque solo se tarda 20 minutos a pie desde el pequeño aparcamiento, la subida puede llevar más tiempo. Sin embargo, merece la pena por las aguas cristalinas y las vistas de los acantilados circundantes, además de la sensación de haber escapado de las multitudes. Fomm ir-Rih (que significa boca del viento) presume de un paisaje impresionante, con acantilados, una playa de guijarros, aguas cristalinas perfectas para nadar cuando el mar está en calma, vistas infinitas al océano y unas puestas de sol sobre el mar impresionantes. Experimentar esto es un sueño hecho realidad.

La bahía delle Zagare, Gargano, Puglia (Italia) Un par de poderosos farallones de roca caliza esculpidos y modelados por el viento son el emblema y la característica distintiva de la Bahía delle Zagare, también llamada Baia dei Mergoli, situada cerca de la localidad de Mattinata, en la península de Gargano, un promontorio situado al norte de la Puglia, que alberga paisajes muy variados y espectaculares. A pocos metros de la orilla emergen del agua los farallones: uno bautizado como Arco de Diomede o Arco Mágico, porque, según los lugareños, da suerte atravesarlo a nado, y el otro llamado Le Forbici, que es la imagen más típica de muchas postales y portada de numerosas revistas de viajes. A sus espaldas, se alza una vertiginosa pared de acantilados blancos cubierta por una densa vegetación y, en frente, un límpido mar de color verdeazulado. Se trata de una de las localidades costeras más exclusivas, célebres por su arena dorada mezclada con guijarros blancos y dividida en dos por un alto acantilado de piedra caliza. El nombre le viene por las naranjas y los limones que, con su floración, perfuman el aire, pero también Baia dei Mergoli debido a la populosa colonia de mirlos que anidan aquí cada año. La playa está considera como una de las 10 más bonitas del mundo.

Playa de Calahonda, Málaga, Andalucía (España) Es sin duda la playa más fotografiada y visitada de Nerja, debido, entre otras cosas a su céntrica situación próxima al Paseo del Balcón de Europa, un mirador con impresionantes vistas al mar Mediterráneo, y colindante con la cala del Chorrillo. Sus antiguas casas o almacenes construidos próximos a las rocas, de paredes blancas y puertas azules dotan a esta playa de un encanto particular. Uno de los aspectos más destacados de Playa Calahonda, de arena oscura y oleaje moderado, es su belleza natural. Su ubicación la convierte en un lugar ideal para practicar deportes acuáticos como el snorkel o el buceo. En sus aguas transparentes se pueden ver peces de colores, pulpos y estrellas de mar. Además, la presencia de cuevas submarinas y formaciones rocosas añade emoción a la exploración. Esta cala con forma de U, de apenas 120 metros, está muy bien equipada con restaurantes, además de un original paseo marítimo de piedra.

Playa de las Catedrales, Lugo, Galicia (España) La playa de As Catedrales, declarada Monumento Natural, es una de las más famosas de toda Galicia y España. Lo más peculiar son sus formaciones rocosas creadas por el viento y el agua, que han llevado a crear curiosas formas. Cuando baja la marea es posible descalzarse y caminar bajo cuevas y descubrir arcos dentro de otros arcos. La visita con marea alta puede hacerse desde lo alto del acantilado, guardando la debida distancia de seguridad. Aunque la entrada es gratuita, para evitar aglomeraciones, es necesaria la reserva de entrada en los meses de julio, agosto y septiembre. A pesar de los condicionantes que nos impone el flujo de las mareas, durante los períodos próximos a la bajamar, además de contemplar las fantásticas formaciones creadas por la naturaleza, también se puede disfrutar de la playa para tomar el sol o darse un baño, siendo un lugar ideal para el disfrute de los niños, ya que al bajar la marea, junto a las rocas, se forman multitud de pequeñas pozas de agua cristalina que se templan cuando les da el sol.

Playa de Marina Grande, Positano, Campania (Italia) La playa de Marina Grande es la playa principal en Positano y una de las más famosas a lo largo de la Costa de Amalfi. Con su pintoresca ubicación enmarcada por los coloridos acantilados de Positano, se encuentra a los pies de la famosa y evocadora iglesia de la ciudad, la Chiesa dell'Assunta. Tiene una extensión de unos 300 metros y está formada por guijarros y arena negra. Ofrece una atmósfera animada, lujosos clubes de playa y aguas cristalinas. La vista desde la playa es única: en el horizonte se pueden ver los islotes de "Li Galli" o "Sirenuse". Cuenta la leyenda que en estos islotes vivían las sirenas que intentaron encantar a Ulises con su canto. El encanto del pueblo, con las coloridas casas de Positano, que descienden casi hasta el mar, con sus tiendas y maravillosas terrazas enclavadas en la roca, se complementa con el mar y sus aguas cristalinas. Algunos tramos de esta playa son privados y de pago. Los precios por un día pueden variar entre 30 y 50 euros por una sombrilla y dos tumbonas. La playa también alberga el puerto principal de Positano, que sirve tanto para tours en barcos privados como para ferris públicos, una opción muy recomendable ya que la belleza de esta costa, Patrimonio de la Humanidad, se aprecia especialmente desde el mar.

Playa de Papagayo, Lanzarote, Islas Canarias, (España) En el sur de Lanzarote está una de las playas más populares de la isla y que muchos consideran la mejor: Papagayo, una cala de arena blanca, pequeñas dimensiones y enorme belleza. En forma de concha, seduce por sus aguas transparentes de color esmeralda que permanecen todo el día sin oleaje, como si de una piscina se tratase. Los expertos de Jetcost.es la encuentran ideal para iniciarse en el snorkel y disfrutar de la riqueza de sus fondos. Situada en una hondonada, a la que se accede por un pequeño sendero, está resguardada del viento y en un entorno casi salvaje. Se encuentra en la zona protegida del Parque Natural de los Ajaches y su incomparable belleza unida al impresionante entorno que la rodea, hace que suela ser considerada como una de las mejores playas de España.

Playa Elafonisi, Creta (Grecia) Algunas la consideran la playa más bonita del mundo, aunque para decidirlo tiene una dura competencia. Situada en la costa suroeste de la isla de Creta, Elafonisi se considera a veces como el "Caribe del Mediterráneo" por su playa blanca con matices de rosa y el turquesa de sus cálidas aguas. Justo en frente de la playa se encuentra la pequeña isla de Elafonissi que, según las mareas, a veces está conectada con el continente a través de una estrecha franja de arena, mientras que con la marea más alta es una isla real a la que se puede llegar caminando por las aguas del mar que llegan hasta las rodillas. En la isla solo hay playa libre y en particular la parte trasera es quizás la más bucólica y se caracteriza por pequeñas bahías donde reina la paz y la tranquilidad. Los expertos de Jetcost.es recomiendan no perderse uno de los momentos más bellos del lugar, cuando el sol se pone sobre las aguas del Mar de Libia dando un panorama de maravillosos colores.

Playa Ölüdeniz, Costa Turquesa (Turquía) La Costa Turquesa, situada al sur de Turquía, es una zona bañada por las costas del mar Mediterráneo entre los golfos de Antalya y Fethiye. Este paraíso se está convirtiendo en uno de los destinos de moda y ofrece una alternativa a los lugares convencionales de la zona del Mediterráneo debido a sus aguas cristalinas y ciudades milenarias. Destaca la playa Ölüdeniz y la Laguna Azul conocidas por sus aguas de tonalidades turquesas que ofrecen una gran variedad de atracciones turísticas, es recomendable practicar snorkel y disfrutar de excelentes pide (pizza turca). También es el punto de partida para una de las rutas más grandes y conocidas de Turquía, la Vía Licia.



Praia da Marinha, Algarve (Portugal) El Algarve, en la costa sur de Portugal, es uno de los litorales más bellos de Europa. Sus sinuosos acantilados de color tostado se introducen en el mar, dejando entre medias playas de roca y arena fina que a veces desaparecen con la subida de las mareas. A unos 60 kilómetros de Faro, hacia el oeste, se encuentra Praia da Marinha, considerada la más bella del sur de Portugal y una de las 10 playas más bellas de Europa. Para disfrutarla, vale la pena madrugar y visitarla muy pronto por la mañana. Las formas caprichosas de los monolitos rocosos y la gama de colores que la inundan la convierten en una joya. Dar un paseo, comer buen marisco, beber vinho blanco o verde y luego darse un baño es un placer. Existe la posibilidad de coger una barquita y descubrir grutas ocultas en ese tramo de la costa. Praia da Marinha es también el punto final (o de partida) de la Ruta de los Siete Valles Colgantes, considerada la mejor ruta de senderismo de Europa. Se trata de un sendero de 11,5 km (ida y vuelta) que llega hasta la playa de Vale Centeanes y que ofrece hermosas vistas al Atlántico, mientras se camina por lo alto de los acantilados costeros.

Praia dos Três Irmãos, Algarve (Portugal) Aunque su nombre original es Playa Alvor Nascente, es más conocida como la Playa de