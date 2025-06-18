«En verano, quédate cerca, quédate en Cuadros»

p. infiesta | cuadros

«Este verano, quédate cerca, quédate en Cuadros», es el lema elegido por el Ayuntamiento de Cuadros para la apertura de las Piscinas Municipales el día 20. Después de meses de preparación y mantenimiento, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de las instalaciones en un ambiente seguro y agradable hasta el 6 de septiembre en horario de 12.30 a 20.30 horas de lunes a domingo. Las piscinas municipales ofrecerán diferentes zonas para todos los públicos, incluyendo áreas para niños, piscinas de adultos y zonas de descanso.

Todas aquellas personas que se acerquen este verano a Cuadros, disfrutarán de una piscina de 300 metros cuadrados, otra lúdica con toboganes y la piscina de chapoteo para recreo de los más pequeños. En total, más de 10.000 metros cuadrados, con amplias zonas verdes, un césped extraordinariamente cuidado y zonas arboladas que dan sombra natural en gran parte del recinto y que en su conjunto hacen que las piscinas de Cuadros sean la mejor opción de este verano para los vecinos, visitantes y veraneantes.

El Ayuntamiento recuerda a todos los usuarios la importancia de cumplir con las normas de uso y mantener una correcta higiene, para garantizar el bienestar y disfrute de todos. Vista la gran acogida que tuvo el verano pasado, el recinto contará nuevamente con «El rincón del libro», con el objetivo de impulsar la lectura durante el periodo estival y entretener a los usuarios durante las horas de baño sin ningún coste adicional. La bibliopiscina estará compuesta por varios expositores con distintas estanterías donde se pueden encontrar todo tipo de revistas y libros, así como un pequeño recinto con sombra y asientos para poder disfrutar del placer de la lectura. Desde la Biblioteca Municipal se trasladarán cada semana una amplia selección de libros, pudiendo acceder a periódicos, revistas, cómics, novelas de diversos géneros, etc. Este servicio estará en marcha desde el 23 de junio hasta el 6 de septiembre. Los usuarios deberán devolver el libro o revista a su estantería correspondiente antes de las 19.30 horas.

Los niños de cero a cuatro años entran gratis, mientras los pases individuales de lunes a viernes para los de 5 a 14 años poseen una tarifa de 1,50 euros y de 15 años en adelante, de 2,50 . En fin de semana y festivos, suben a 2 euros y 3,50 respectivamente. El precio de los bonos (15 pases) de lunes a domingo es de 15 € para el tramo de 5 a 14 años y de 25 para adultos. Las tarjetas de temporada de lunes a domingo son de 25 € para niños de 5 a 14 años y 40 para los mayores. Los bonos, así como las tarjetas de temporada, sólo se podrán adquirir en las oficinas municipales con el documento identificativo ó libro de familia, los martes y jueves de 11.00 a 13.00. Las piscinas municipales ofertan este año cursos de natación de iniciación, nivel avanzado y perfeccionamiento para los niños mayores de 4 años en julio y agosto (25 € por quincena). ¡No te pierdas la oportunidad de refrescarte y disfrutar en las piscinas de Cuadros!

Ludoteca, zumba y Aula de Digestión

Con la entrada a la piscina, el Ayuntamiento de Cuadros ofrece actividades gratuitas todo el verano. Para que los padres puedan descansar después de la comida, se habilita, «El aula de digestión», disponible para los niños de 17.00 a 19.00 horas de lunes a viernes; y la ya consagrada ludoteca. En Cuadros siempre se apuesta por el deporte y la salud con clases de zumba para los usuarios los lunes y miércoles de 18.45 a 19.45 horas gratis con el acceso a las instalaciones.