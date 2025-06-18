Santa María convierte el Páramo en una playa

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo informa que desde ayer se podrá disfrutar de sus piscinas municipales hasta el 5 de septiembre en el horario de lunes a viernes de 11.30 a 21.00 horas y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 21.00 horas. La entrada a la piscina es gratuita el viernes para los niños que se gradúan en educación primaria.

Los precios de las entradas son de 1,54 € para los menores de 18 años y de 2,05 € para los adultos. Los menores de 5 años no pagan entrada. En cuanto a los bonos de temporada, existen bonos familiares de 102,80 €, bonos individuales adultos 46,26€, bonos individuales jóvenes 25,70€, bonos individuales >65 años 25,70€ y el bono 12 baños (personal e intransferible) 18,50€.

Tanto la compra de entradas como de los bonos se puede realizar tanto de manera presencial como de manera online desde la APP «Santa María del Páramo Deportes» (Android) e ( IOS).

El recinto de las piscinas municipales cuenta con más de 3000 metros cuadrados de zona verde y dos piscinas, una infantil y otra de adultos. Se han realizado obras para reformar el suelo de la piscina infantil para que no fuera tan abrasivo para los niños, y la apertura de dos baños en la misma zona, también se ha ampliado la zona verde próxima al Spa, entre otras actuaciones. Además de las piscinas municipales el Polideportivo Municipal de la localidad es una completísima instalación deportiva que cuenta con un frontón-pabellón cubierto, dos pistas de squash, una pista polideportiva exterior, una pista de atletismo-patinaje, un campo de fútbol, 3 pistas de padel, una de tenis, campo de volel-playa y fútbol playa y un gran espacio verde, además de un bar. Por último, anexo al polideportivo se encuentra también el Spa León Termal Sport (www.leontermal.es), el Área de Servicio y Pernocta de Autocaravanas y dos puntos de carga de vehículos eléctricos.

A continuación, se muestra información para la realización de los bonos. Los bonos familiares sólo se pueden sacar a través del enlace para los que ya hubieran hecho el bono familiar otros años (enlace bono familiar otros años) en el que se pide el usuario y la contraseña, en una operación sencilla.