Ni Asturias ni Galicia: ya puedes darte un baño de olas en este pueblo de León

El concepto de piscina se queda pequeño en Valencia de Don Juan. El complejo acuático y polideportivo desarrollado en la localidad trasciende la consideración tradicional para convertirse en un recurso de ocio para los vecinos, pero también de atracción turística, que la coloca como un referente de todo el noroeste peninsular.

Con el reto de asentar esta posición y mejorar incluso las prestaciones, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan abre este jueves, 19 de junio, el complejo de ocio un verano más. El cartel presenta una oferta enfocada a partir del gran parque acuático, que cuenta con «70.000 metros cuadrados en los que se distribuyen varias piscinas», de los cuales «3.440 metros corresponden a láminas acuáticas», como detallan desde el consistorio.

En este paraíso del agua se apuntan «siete áreas de disfrute acuático: una piscina infantil; una piscina olímpica; la lúdica con toboganes, zona spa y zona infantil; la piscina de olas; toboganes rápidos; dragón coyantino y juegos de agua», como enumeran los responsables del Ayuntamiento.

En el interior de las piscinas se enmarca el Aventura Park Mr Shark. Este circuito de tirolinas «ofrece una alternativa de ocio deportivo con retos para todas las edades desde los 4 años», como inciden desde la administración municipal. Para lograrlo, se han creado «unas instalaciones modernas y con toda la seguridad», en las que se reparten «varios circuitos y tres niveles distribuidos en un conjunto que alcanza los 7 metros de altura; todo con la última tecnología en sistemas anticaídas con mosquetones y poleas inteligentes», describen.

Pero no sólo hay piscinas en el complejo acuático. Las láminas de agua se complementan con «el amplio área de descanso», repartida en «25.000 metros cuadrados de zonas verdes». En este espacio complementario, los usuarios del complejo disponen de secyores de «picnic, en los que este año se han renovado parte de las mesas», ademáas de un catálogo de «múltiples canchas deportivas», en las que se puede practicar «tenis, pádel, fútbol sala, baloncesto, minibásket, tenis mesa, voleibol playa…», detallan desde el consistorio. Por si no llegara, también cuenta con una «zona de juegos infantiles y bibliopiscina».