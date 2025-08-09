Parecen sacadas de un cuento: estas son las mejores playas fluviales y piscinas naturales de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El verano evoca imágenes de playas y brisa marina, pero en León no necesitas el mar para disfrutar del agua. Sus pozas y piscinas naturales, enclavadas en entornos de frondosa naturaleza, son el refugio perfecto contra el calor. Descubre a continuación un mapa con los mejores lugares para un baño inolvidable.

En El Bierzo:

1-Playa Fluvial de Vega de Espinareda (Río Cúa): Es una de las más grandes y conocidas de la comarca, con una larga historia (más de 70 años). Dispone de zonas verdes para tomar el sol y se encuentra cerca de un puente romano y una pasarela de madera.

2-Piscina Fluvial de Igüeña (Río Boeza): Habilitada como zona de baño desde 2009, destaca por sus aguas cristalinas y un entorno bien equipado con bar-restaurante, zonas verdes y parque infantil.

3-Playa Fluvial del Lago de Carucedo: Aunque no es un río, este lago cercano a Las Médulas es un clásico del verano leonés. Ofrece una extensa zona verde, chiringuito, juegos infantiles y la posibilidad de alquilar canoas. El agua tiene una temperatura agradable y no hay corrientes.

4-Piscina Fluvial de Molinaseca (Río Meruelo): Muy visitada por su proximidad al casco urbano de Molinaseca, considerado uno de los pueblos más bonitos de España.

5-Piscina Fluvial de San Martín de Moreda (Río Ancares): En el término municipal de Vega de Espinareda, es un enclave de gran belleza natural con las comodidades necesarias para pasar el día.

6-Piscina Fluvial de Cacabelos: Situada en el centro del pueblo, es de fácil acceso y está rodeada de césped, árboles y parque infantil.

7-Playa Fluvial de La Ribera de Folgoso (Río Boeza): Inaugurada en 2009, cuenta con un buen equipamiento y zonas de césped a ambos lados del río.

8-Playa Fluvial de Balboa: Atraviesa la localidad y es muy concurrida en verano, destacando por su buen estado de conservación.

9-Playa Fluvial de Toral de los Vados: Muy elegida por las familias y deportistas por su gran zona de aparcamiento, espacio de ocio con parque infantil, ping-pong y campos de voley playa en la ribera del Río Burbia. Hay descenso de piraguas y barrancos, paintball y padelsurf.

Ribera del Órbigo y entorno:

10-Piscina Fluvial de Cimanes del Tejar: Con 4.000 m² de superficie, ofrece duchas, vestuarios, restaurante, bolera cubierta y campos de fútbol y frontón. 11-Playa Fluvial de Llamas de la Ribera: Famosa por la excelente calidad de sus aguas, cuenta con zonas para niños, merendero y campo de fútbol.

12-Playa Fluvial de Quintanilla de Sollamas: En el paraje de La Devesa, con instalaciones similares a Llamas.

13-Piscina Fluvial de Alcoba de la Ribera: Conocida como «El Rincón», con arboleda, merendero, zona de barbacoa, parque infantil, bar y campos de fútbol y baloncesto.

14-Piscina Fluvial de Villoria de Órbigo: En sus 30.000 metros cuadrados de pradera con árboles hay mesas de picnic, barbacoas, párking y chiringuito.

Con mapa de calidad de la Junta

Antes de ir, es muy recomendable verificar la calidad del agua de la zona de baño que te interesa. La Junta actualiza periódicamente un mapa de aptitud de las zonas de baño, indicando si el agua es apta o no. Esta información suele estar disponible en las páginas web de la Junta o de los ayuntamientos. Como siempre, al bañarse en zonas naturales, es crucial seguir las normas, respetar el entorno y tener precaución con las corrientes.