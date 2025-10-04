La DGT realizará en León una campaña de control y vigilancia de distracciones al volante

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Del 6 al 12 de octubre de 2025 la Dirección General de Tráfico (DGT) llevará a cabo una nueva 'Campaña especial de control y vigilancia sobre distracciones al volante' en la provincia de León a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales que se sumen a la iniciativa.

La Subdelegación del Gobierno ha informado que se ha invitado a participar en la misma a una veintena de las poblaciones más importantes de la provincia, entre ellas a León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Valencia de Don Juan, Villablino, Villafranca del Bierzo y Villaquilambre, entre otras.

Las campañas de vigilancia y control sobre los factores de riesgo asociados a las distracciones se inscriben en la relevancia que estos tienen para la seguridad vial, tanto por el aumento del riesgo de siniestro durante la conducción como por el aumento de la severidad de las lesiones de las personas accidentadas.

La distracción aparece como factor concurrente en un 30% de los accidentes con víctimas mortales, cuya causa fue una distracción al volante, principalmente por el uso indebido de teléfonos móviles, navegadores GPS u otros dispositivos.

Por ejemplo, el uso del teléfono móvil multiplica por cuatro el riesgo de accidente equiparándolo al de hacerlo bajo los efectos del alcohol.

Desde la DGT se ha subrayado que la distracción al volante es un factor de riesgo que se produce cuando la atención se desvía de las actividades necesarias para una conducción segura hacia una actividad complementaria.

La distracción puede ser visual, auditiva, física o cognitiva y las causas más comunes son: la interacción con los pasajeros, el uso del teléfono móvil, la alimentación o el ajuste de los sistemas del vehículo.

Marcar un número de teléfono en un dispositivo móvil mientras se conduce podría multiplicar por 12,2 el riesgo de sufrir un siniestro de tráfico y leer o escribir mensajes en un dispositivo móvil podría multiplicar ese riesgo por 6,1.

Asimismo, la fatiga, el sueño y la somnolencia constituyen factores de riesgo que alteran la atención necesaria para conducir.

Diversos estudios confirman que la somnolencia perjudica el rendimiento de la conducción y la aptitud para conducir, incrementando la exposición a situaciones de riesgo.