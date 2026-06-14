Prepárate para el calor: 10 películas que huelen a verano y que tienes que ver antes de que acabe agosto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El cine tiene la capacidad mágica de transportarnos a tardes infinitas, festivales de música, amores de verano y escapadas inolvidables. Si buscas esa sensación de libertad y nostalgia estival, estas son las 10 películas que tienes que marcar en tu calendario:

Call Me by Your Name (2017): Ubicada en la Italia de los años 80, esta obra maestra es la definición pura del verano. La historia sigue el romance incipiente entre Elio y Oliver en una villa familiar rodeada de melocotoneros y sol radiante.

Midsommar (2019): Si prefieres un verano diferente, esta película de terror folk te lleva a un festival sueco donde el sol nunca se pone. Una experiencia visualmente impactante sobre el solsticio de verano y sus rituales más oscuros.

Grease (1978): El verano empieza con "Summer Nights". El romance entre Danny y Sandy comenzó en la playa, y es imposible no sentir la energía de la época dorada de los autocines y las fiestas al aire libre.

Jaws / Tiburón (1975): La película que nos enseñó a tener miedo de meternos en el agua. El verano en Amity Island se convierte en una pesadilla cuando un gran tiburón blanco acecha a los bañistas en plena temporada alta.

Dirty Dancing (1987): Un complejo vacacional en las montañas de Catskill es el escenario de este clásico. Un verano de aprendizaje, baile y romance que marcó a toda una generación en los años 60.

Adventureland (2009): Ambientada en un parque de atracciones durante el verano de 1987, narra la historia de un joven que, al no poder irse de vacaciones, termina trabajando en un lugar de juegos mediocre que cambiará su vida.

500 Days of Summer (2009): Aunque abarca varias estaciones, la energía de la película es innegablemente estival. Una exploración agridulce sobre el amor de verano que idealizamos y la realidad que a veces nos golpea al volver a la rutina.

The Way, Way Back (2013): La quintaesencia del verano adolescente. Un chico tímido encuentra su lugar en el mundo mientras pasa unas vacaciones familiares en un parque acuático, creando lazos con personajes inolvidables.

Luca (2021): Pixar nos traslada a la Riviera italiana. Un verano lleno de gelatos, paseos en Vespa y el descubrimiento de la amistad verdadera en un pueblo costero donde el mar guarda un secreto fascinante.

Y tu mamá también (2001): Un viaje por carretera de dos amigos adolescentes y una mujer mayor a través de la costa mexicana. Una road movie cargada de libertad, deseo y el inevitable final de la juventud.