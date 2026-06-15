Pasapalabra estrenará su nueva prueba final el viernes y el jueves emitirá su último Rosco

Archivo - Rosa conquista el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', más de 2,7 millones de euros por el Rosco.ATRESMEDIA - Archivo

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Pasapalabra, presentado por Roberto Leal en Antena 3, estrenará su nueva prueba final del programa el próximo viernes y el jueves emitirá su último Rosco, después de que el Tribunal Supremo obligara a la cadena a dejar de emitirlo al considerar que constituye una obra protegida por la propiedad intelectual cuya titularidad corresponde a MC&F.

Así lo han precisado a EFE fuentes de Atresmedia, que han señalado que el estreno acaba de comenzar a promocionarse en redes para las 20.00 horas de este viernes.

Mientras, Telecinco continúa preparando un nuevo programa que incluirá el Rosco como elemento principal y final, después de haberse hecho con los derechos de esta exitosa prueba para adivinar palabras, que se ha emitido conjuntamente con el concurso 'Pasapalabra'.

La prueba del Rosco y el concurso televisivo donde se emite, 'Pasapalabra', han sido objeto de un litigio judicial desde hace años entre Mediaset (Telecinco), Atresmedia (Antena 3), así como la empresa holandesa MC&F y la productora británica ITV.

El Tribunal Supremo obligó a Antena 3 a dejar de emitir el Rosco en una sentencia del pasado 21 de mayo.

Poco después, se supo que Mediaset había alcanzado un acuerdo con esta empresa para hacerse con los derechos del Rosco, supeditado a que el Supremo resolviera el litigio en los términos que finalmente se produjeron.

Antena 3 ha seguido emitiendo 'Pasapalabra' con esta exitosa prueba final hasta recibir una notificación final, y el viernes los seguidores conocerán cómo será la nueva prueba final del programa.

Mediaset anunció su apuesta por un nuevo programa que incluya el Rosco, tras haber sido multada también por haber emitido sin autorización 'Pasapalabra' en virtud de una reciente sentencia judicial.