Berta Vázquez se sincera: la cruda verdad sobre la adicción a la cocaína

La actriz Berta Vázquez ha roto el silencio sobre un tema que califica de "delicado, controvertido y tabú" en la sociedad actual: la adicción a la cocaína y otras drogas. A través de unas declaraciones públicas que han generado un notable revuelo, Vázquez ha compartido una profunda reflexión sobre cómo el consumo de estupefacientes está mucho más extendido y normalizado de lo que se reconoce, trascendiendo el estigma de la marginalidad y anidando en contextos cotidianos. La intérprete ha manifestado su preocupación por la forma en que "la gente la toma como si nada" en escenarios de ocio habitual, advirtiendo sobre la peligrosa naturalidad con la que se consume la cocaína.

Vázquez ha querido desmitificar la imagen del adicto, señalando que tener un problema no siempre se manifiesta en una persona "destruida en la calle". Según sus palabras, esa es la dirección hacia donde se dirige el consumidor, pero no necesariamente su estado actual. La actriz ha expresado su visión con una metáfora cruda sobre la dificultad de la recuperación, subrayando el esfuerzo titánico que supone abandonar las adicciones: "Para volver no va a ser fácil, para volver va a ser como un cuadro de Goya, va a haber como doscientos brazos agarrándote de los pellejos para que no salgas de ahí". Esta intensa cita busca ilustrar la lucha interna y externa que afronta quien decide dejar atrás esa dependencia.

La intención de Berta Vázquez al abordar este tema, según ha explicado, es generar conciencia desde el "conocimiento de causa". Ha hecho un llamamiento a la empatía, subrayando que las adicciones afectan a personas en todos los ámbitos, sin excepción: "Está pasando en el baño, en el salón, en el trabajo, en todas partes". Sus reflexiones apuntan directamente a la idea de que si una persona no supera sus adicciones en la vida, está "acabada" y se dirige al "pozo de la vida", enviando un mensaje directo sobre la seriedad del consumo, especialmente de la cocaína, a la que considera "una droga muy dura".