Confitería Conrado: El placer más dulce

Semana Santa y Pascua. O lo que es lo mismo, fechas señaladas en el calendario en los que Confitería Conrado mantiene abiertas sus puertas a la tradición. Y también a los nuevos tiempos. A una oferta de lo más dulce para todas las edades que este establecimiento bañezano ofrece desde hace décadas y que le ha convertido en todo un referente del dulce y la pastelería.

En la Semana de pasión y en la llegada de la Pascua no podía faltar esa propuesta de lo más dulce y exquisita que une a sus elaboraciones habituales las tradicionales figuritas de Pascua. Desde hace más de una década en su obrador nacen estas pequeñas y no tan pequeñas joyas del dulce, elaboradas con chocolate italiano de primera calidad y que tienen a los niños y también a los que no lo son tanto como excelentes consumidores.

De todas las formas desde animales a superhéroes pasando por zapatos, casas.... Múltiples formas de endulzar una tradición a la que Confitería Conrado con el maestro pastelero Sergio González a la cabeza siguiendo la tradición familiar da forma y un toque especial.

Figuras deliciosas que encuentran en el escaparate a otras ricas elaboraciones como las tradicionales torrijas con una variedad de yema caramelizada que invita no sólo a disfrutar en el paladar, también a repetir.

Tampoco se puede dejar a un lado su tradicional limonada elaborada para estas fechas de Semana Santa con una larga trayectoria desde hace años y con el sello artesanal para poder acompañar a las excelencias gastronómicas que con el dulce como protagonista salen del obrador de Confitería Conrado.

Entre ellas no se puede dejar de lado el popular roscón que no sólo en Navidad puede ser degustado. Y con la particularidad de que todas estas joyas y muchas otras más como los imperiales y conraditos pueden ser adquiridos en la propia confitería o a través de internet en el dominio www.elreydelroscon.es.

