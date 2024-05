Agenda de León hasta el 9 de mayo

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

6

ocio@diariodeleon.es. www.diariodeleon.es

VIERNES 3

PONFERRADA

Teatro Bergidum. (Des)de los escombros. VIII Muestra de Teatro Universitario. Obra donde se cruzan comedia y drama, sobre juventud y precariedad, sobre la (im)posibilidad de pensar un futuro. Intérpretes: Adriana Echaide Escudero, Amaia Femia Comesañas, Carlos Goyache Sarasa, Eva Iráizoz Iráizoz, Marta Remírez Beorlegui, Elisabet Valls Lezáun, Natalia Zúñiga Ezcurra. Dirección a cargo de Óscar Orzaiz Resano. A las 19.00 horas.

PONFERRADA

Concierto Brian de Palma. Coherencia Ecobar. A partir de las 21.00 horas.

MÚSICA

El Gran Café. Concierto de ‘Esta noche no’. Canciones en castellano directas, melódicas, con potentes y energéticas guitarras, forman parte de su catálogo artístico creado a base de trabajo duro y creatividad a lo largo de estos 20 años de recorrido. A las 21.30 horas.

SALA EUTHERPE

Federico Bucaioni. Piano. A partir de las 19.30 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

Veguellina de Órbigo. Consultorio médico. Desde las 16.15 a las 20.45 horas.

CONCIERTO

Baiuca. Sala La Vaca de Ponferrada. A las 20.30 horas.

CONGRESO

Socalpar. La ciudad de León acoge el XLIII Congreso Socalpar, del 2 al 4 de mayo. Organizado por la Sociedad Castellano y Leonesa y Cántabra de Patología Respiratoria, Se prolongará hasta el día 4, con sede en el Museo Diocesano y de Semana Santa.

MÚSICA

Black Bourbon. Concierto de Mzu & The Rockkens. Entrada a siete euros con consumición. A partir de las 22.00 horas.

LITERATURA

Presentación de ‘La noche que besé a Ava Gardner’. Arturo Suárez-Bárcena Bombín. Coherencia Ecobar. A las 19.30 horas.

MÚSICA

Concierto de Víctor Coyote. Teatro El Albéitar de la Universidad de León. A partir de las 20.30 horas. Entrada en taquilla: 6 euros (50% de descuento para la comunidad universitaria). Víctor Coyote: guitarra, voz, Gustavo Villamor: contrabajo y Ricardo Moreno: percusión. También se puede visitar su exposición ‘Acolchados y porterías abandonadas’ en el 8 de Serranos.

AUDITORIO DE LEÓN

Shunske Sato & Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca. CMHL 2024. Entre 1769 y 1773, Mozart realizó tres viajes a Italia, cuna de la música europea. Allí no sólo adquirió la formación y las herramientas que constituirían los cimientos de su arte, sino que conoció, asimismo, a músicos que llegarían a contarse entre sus más íntimas amistades. En este programa que la orquesta presenta en el ciclo de Músicas Históricas de León del CNDM, se reencuentra con ellos y comparte protagonismo. Su música se unirá a brillantes piezas de su maestro, el padre Martini, su también maestro y amigo Johann Christian Bach o su querido y admirado colega Josef Myslivecek, Entradas a siete y doce euros. A las 20.30 horas.

SÁBADO 4

CONCIERTO

Molan los 90’S. Con Kate Ryan, Sensity World, Sonia Madoc, Double Vision, Viceversa, New Limit y Locomia entre otros. Palacio de Exposiciones y Congresos de León. A partir de las 20.30 horas. Apertura de puertas para facilitar la entrada del público a las 20.00 horas. Presentado por Adrián Cervera, directo desde El Hormiguero.

MÚSICA

XVIII Maestros Internacionales. Ioana Cristina Goicea y Josu de Solaun. Auditorio Ciudad de León. A partir de las 20.00 horas. Programa: 1º parte. L.V. Beethoven – Sonata para violín y piano nº 2 en A mayor, op. 12 nº 2. C. Debussy – Sonata para violín y piano en G menor. 2ª parte: J. Brahms, Sonata nr. 2 op. 100 for Violin and piano

M. Ravel ‘Tzigane’.

ESPACIO VÍAS

Concierto de The Baboon Shoiw y Balacera. A partir de las 20.00 horas. Entrada anticipada a 22 euros y en la taquilla a 27 euros.

TÍTERES

La Extraordinaria-Titirimundi. A cargo de la compañía ELE. Entrada gratuita. Anfiteatro de San Marcos. A las 18.30 horas.

MÚSICA

Tercer Encuentro de Bandas de Enseñanzas Elementales de Castilla y León. Ponferrada. Plaza del Ayuntamiento. A partir de las 18.00 horas.

GORDONCILLO

Toño Benavides. León de Leyenda. Museo de la Industria Harinera MIHACALE. A las 18.00 horas.

MÚSICA

Sala H. Ponferrada. Hora Zulú. A partir de las 20.00 horas.

CONCIERTO

Ortiga. El Gran Café. Entrada anticipada a 12 euros, en taquilla 15. A parir de las 21.30 horas.

MÚSICA

Marabao y tú. Tributo a Platero y tú. Sala Black Bourbon. Entradas a siete euros venta anticipada y a diez en taquilla. A partir de las 21.00 horas.

DOMINGO 5

ZARZUELA

La Revoltosa en el Auditorio Ciudad de León. El Taller Lírico del Conservatorio de Música de León, bajo la dirección artística de Marta Arce y musical de Luis Martínez, pone en escena la famosa zarzuela La Revoltosa. Se trata, además, de una iniciativa solidaria en beneficio de Amnistía Internacional y de Manos Unidas. Dos funciones, a las 18.00 la primera y a las 20.30 horas la segunda de ellas. Entradas: 8 euros.

CACABELOS

Mercado campesino. Desde las 11.00 horas.

CONCIERTO

Marcos Corcoba Abarquero. Piano. Sala Eutherpe. A partir de las 19.30 horas.

TÍTERES

Titeresapiens. A cargo de Hugo e Inés (Perú-Bosnia). Anfiteatro de San Marcos. Entrada gratuita. A partir de las 18.30 horas.

MÚSICA

In-Fame. Black Bourbon. Entradas a 6 euros. A las 18.00 horas.

LUNES 6

TEATRO BERGIDUM

Control Freak. Fusión de humor, música en directo, circo y tecnología. Para alumnos de primaria ciclo ESO. A las 10.00 y 12.00 horas. También el 7, 8 y 9 de mayo.

DONACIÓN DE SANGRE

Ponferrada. Centro de Salud Cuatrovientos. Desde las 15.00 a las 20.30 horas. León. Centro de Salud José Aguado. De 15.00 a 22.00 horas.

TÍTERES

Quacksalver. Titirimundi. A cargo de la compañía Sofie Krog (Dinamarca). Anfiteatro de San Marcos. Entrada gratuita. A partir de las 18.30 horas.

MÚSICA

Encuentros Anuales Musical Pianísticos. Josu de Solaun. Fundación Eutherpe. Hasta el 10 de mayo. Horaio de clases. De .10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00. Reconocido por críticos como Nikolaus Frey (Fuldaer Zeitung) por su «sentido poético del sonido, audaz visión artística y brillantes habilidades de virtuoso, siempre y totalmente al servicio de las obras que interpreta». En dos ocasiones, ha sido galardonado con el International Classical Music Awards

CONCIERTO

Ringo. El Bingo Musical. Ponferrada. Coherencia Ecobar. A partir de las 20.00 horas

MARTES 7

LA TÉRMICA DE PONFERRADA

Talleres. De danza y movimiento escénico dentro de ‘La Parábola del Carbón. A las 17.00 horas. El día 8 Taller de Interpretación. A las 17.00 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

Ponferrada. Centro de Salud Cuatrovientos. Desde las 15.00 a las 20.30 horas. León. Facultad de Educación. De 8.30 a 14.15 horas.

TÍTERES

Cuentos de México. Titirimundi. A cargo del GRupo Saltinbanqui (México). Anfiteatro de San Marcos. Entrada gratuita. A partir de las 18.30 horas.

MIÉRCOLES 8

CINE

‘Breaking social. ¿Podemos mantener a los ricos?’ Tión. Dirigida por Fredrik Gertten en 2023. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entradas con invitación.

DONACIÓN DE SANGRE

Villablino. Centro de Salud. Desde las 16.30 a las 20.30 horas. León. Facultad de Filosofía y Letras. De 9.00 a 14.00 horas.

PONFERRADA

Miércoles con Coherencia. Coherencia Ecobar. A las 20.00 horas.

JUEVES 9

CONCIERTO

El Gran Café. The Cure, U2 & Depeche Mode by Neon Collective en León. A las 21.00 horas.

TÍTERES

Los Crazy Mozarts. A cargo de la compañía Mundo Costrini (Argentina). Anfiteatro de San Marcos. Entrada gratuita. A partir de las 18.30 horas.

TEATRO

Auditorio Ciudad de León. ‘ Van Lusting. El hombre que vendió la Torre Eiffel’. A cargo de Los Absurdos Teatro. A las 20.30 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

León. Centro de Salud José Aguado. De 15.00 a 22.00 horas. Ponferrada. Centro de Salud Cuatrovientos. De 15.00 a 20.30 horas. Sahagún. IES. Desde las 9.15 a las 13.45 horas.

JAM SESSION

Coherencia Ecobar. Organiza Eddy Blues. A las 20.30 horas.