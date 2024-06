El buen paño, en el arca del Mitle

El buen paño en el arca se vende, como afina el refranero. En el empeño por dar la razón a la sabiduría popular, el Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa (Mitle) de Valencia de Don Juan cumple con la misión de trascender ese vehículo para conservar, estudiar y difundir los valores que dibuja el patrón del rico retrato del patrimonio textil leonés, único en el concierto nacional, pero desconocido todavía en buena parte incluso dentro de las lindes provinciales.

Antes de que se pierda, el Mitle afronta el reto de que «la sociedad leonesa entienda que hay que proteger este patrimonio que se guarda en arcas y armarios, y que va desapareciendo poco a poco con cada generación», como explica su administrador, Pedro Manuel Pérez. Lejos de una visión estática de otras muestras etnográficas, sólo centradas en la exhibición, el museo que el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan prevé reabrir en las instalaciones de la casa de cultura en las próximas semanas, se marca como «función la conservación de aquellas piezas que la gente, consciente de su importancia para toda la sociedad, dona o deposita en sus fondos, evitando su deterioro, pérdida o desaparición».

La perseverancia en esta misión, que encontró su primer reflejo con la apertura del museo en el año 2007, ha hecho que el trabajo no haya cesado en este tiempo para lograr reunir «una de las colecciones más completas e importantes a nivel nacional», concede el responsable de la muestra. La suma hace que el Mitle conserve «más de 4.000 piezas de indumentaria y joyería, sobre todo de la provincia de León, aunque también de Zamora y de Salamanca». Las piezas, datadas en los siglos XVIII, XIX y XX, corresponden a «indumentaria tradicional y moda histórica usada por los leoneses, que hablan de su historia e idiosincrasia», gracias a «los fondos de la Colección Martín-Pérez y destacados depósitos de otras instituciones culturales y de numerosos particulares».

El acopio no cesa, sino que la colección permanente se dota con «nuevas piezas de indumentaria popular, de moda histórica, textiles y joyería, así como utensilios y herramientas relacionados con la producción y comercialización textil», detalla el conservador. Pero no sólo por un criterio de acumular, sino con la estrategia de «dar a conocer en profundidad uno de los tesoros de León, que desde hace tiempo numerosos estudiosos y expertos han ensalzado, pero que aún no cuenta con el suficiente respeto y aprecio de las instituciones y de los leoneses, quizá por desconocimiento o por cercanía».

El aval de esta sentencia se exhibe en una colección donde se acumulan piezas que destacan por su escasez. En el Mitle de Valencia de Don Juan se pueden ver «algunas de las prendas que formaron parte del antiguo traje de las mujeres maragatas, y que poco tiene que ver con el actual», además de que se muestra «cómo era este traje en grabados y fotografías del siglo XIX», detalla Pérez. Entre las piezas más llamativas, abunda el conservador, «a los visitantes siempre les parece muy curiosa la indumentaria infantil, especialmente la de los bebés, por su colorido y gran cantidad de adorno», pero también «algunas mortajas infantiles». Estas piezas, «debido a la elevada mortalidad derivada de numerosas enfermedades, las confeccionaban las madres para su entierro, pero en los casos en que se curaban y no era necesario su uso se han conservado como exvotos en algunas iglesias, santuarios y ermitas de la provincia de León».

La visita al Mitle, ubicado en la casa de cultura y que se prevé abrir de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, anima a disfrutar también del museo del castillo

El paseo por el Mitle da la oportunidad de admirar otros «objetos cotidianos de uso personal o amuletos para la protección, algunos de ellos partes de animales». En sus vitrinas se guarda no sólo indumentaria tradicional, sino que también se «conserva trajes y vestidos de moda usados por la sociedad burguesa leonesa». Estos trajes de moda histórica avivan el ojo de los visitantes con piezas curiosas como «las prendas interiores que usaban tanto hombres como mujeres a principios del siglo XX, como primitivos sujetadores», con «un traje de boda que perteneció a una vecina de León, que vivió en la Calle Ancha y que fue adquirido en una boutique parisina, u otro conjunto de finales del siglo XIX o principios del XX y que tiene la etiqueta de la diseñadora leonesa que lo confeccionó, Lupercia de la Parra, una de las pioneras de la moda leonesa, junto con Isidora González, esta última con taller en la Plaza de Regla de León, de la que se conservan prendas y documentación».

En la actualidad, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ultima las gestiones para la reapertura del Mitle en la casa de cultura, en espera de que con posterioridad pueda asentarse en el recién adquirido Palacete Ortiz. El horario previsto en verano se prevé que abarque de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, excepto el 8 y el 14 de septiembre por ser fiestas locales.

La visita al Mitle, por el que han pasado más de 24.000 visitantes ya, parte de los cuales repiten con cada nueva colección, alimenta las excusas para disfrutar de un paseo por Valencia de Don Juan. No faltan los reclamos en esta villa en la que los visitantes no deben perderse tampoco el otro museo, asentado dentro de la torre del homenaje del castillo de los Acuña y Portugal, obra maestra de la arquitectura gótico-militar del tercer cuarto del siglo XV.

DL

DL

DL