La casa de la luz

A la Casa de la Poesía de La Bañeza se accede por un alargado jardín japonés. El sonido del agua salpicando la palabra poesía es el preludio del viaje. El sol potencia la blancura de galería principal, la Domus Lux, sobre la que resaltan los ventanales azulados de un patio cubierto antes de que la mirada del visitante se tope con la figura de Simoneta Vespucci y el poema que Antonio Colinas dedicó a la musa eterna de Boticelli y que comienza: Simonetta, por tu delicadeza, la tarde se hace lágrima, funeral oración.

En este patio cubierto, que conduce a las raíces geográficas y literarias de Antonio Colinas, se colocará muy pronto un fragmento del mosaico romano ‘Hylas y las ninfas’ y está pensado para usarse utilizado como lugar para los talleres literarios, recitales de poemas u otras actividades.

Mirando al retrato de Simoneta Cattaneo (1453-1476) están María Zambrano y Vicente Aleixandre, a quienes el poeta reverencia en un altar como sus maestros. Desde aquí la ruta se encamina por la escalera hacia la luz, un ascenso de iniciación a la poesía acompañado de frases célebres que desvelan la naturaleza de la poesía.

«Poesía es el misterio que tienen todas las cosas», dijo Federico García Lorca. «Quien no sienta y no vea la poesía es que no está sobre la tierra», escribió Pablo Neruda. «La poesía, que no es sólo un fenómeno literario, sino también ético, artístico y espiritual que ha acompañado a los seres humanos desde las más antiguas civilizaciones», apostilla Colinas.

La poesía es lo que nos hace humanos, sentencia el poeta, para invitar a entrar en la casa guiada bajo las guías de la solidaridad y la universalidad. Al final de la escalera la mirada se encuentra a la altura de la cartela con un retrato que le hicieron en Seúl. Desde allí ha viajado su rostro para aposentarse en la casa refugio de su tierra bañezana.

Oriente y occidente. Universo y raíces se abrazan en la obra de este escritor que fue Premio Nacional de Literatura en 1982 y es el único español galardonado con el prestigioso premio LericiPea que reconoce toda una carrera literaria en Italia. También es singular y distintivo el premio Carlo Bettochi por su labor como traductor y estudioso de la literatura italiana (1999) o el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2016).

En la luz es la sala más amplia de la Casa de la Poesía. La vida del poeta discurre, acompañado de la obra, desde sus orígenes en La Bañeza, con fotos familiares, hasta su estancia de juventud en Córdoba, luego en Madrid, su paso por Italia en los primeros setenta; después, los 23 años en Ibiza, el ir y venir entre oriente y occidente, para culminar con el retorno al origen. Y a Salamanca, su madre adoptiva y donde le han hecho doctor honoris causa por la universidad fundada por el rey leonés Alfonso IX. Antonio Colinas es pastor mayor de los Montes de Luna, pastor de versos y devoto defensor de la naturaleza con un compromiso con la tierra natal que se hizo visible al escribir, en los años 80, contra el campo de tiro de El Teleno. A algunos les costó una multa; a él, le salvó, cree, ser una firma de El País en aquellos tiempos.

Dos salas custodian los archivos del autor, que se están digitalizando poco a poco. El visitante podrá atisbar la ingente cantidad de documentación que se guarda entre las paredes blancas y los investigadores podrán estudiarlos en la sala dispuesta a tal fin.

En el mirador hacia la luz, bajo la vidriera de la lujosa casa modernista, se encuentran los ‘Los catorce retratos de mujer’ y los catorce grabados que para ellos realizó en su día el arquitecto y pintor belga Cis Lenaerts (1946-2013). La violencia machista tiene en esta obra otra de las muestras del compromiso de Antonio Colinas con los derechos humanos.

La Biblioteca atesora no solo exquisitos ejemplares de poesía, también volúmenes que aluden a las culturas que han influenciado a Antonio Colinas, filosofía, misticismo universal y referencias de las culturas que han influenciado el poeta, de las orientales a la mediterránea. La música —la casa de Doña Josefina también fue Escuela de Música— tan importante en la vida del poeta; la correspondencia con María Zambrano, Vicente Aleixandre o Pablo Neruda tienen merecido espacio. En una de las muchas fotos, la presencia de Antonio Colinas en una de las iniciativas por la paz en Palestina. «Lo hemos intentado», comenta lastimado por el retumbar de las bombas en el mundo, pero no sin esperanza.

«Para dar este paso hacia mi ciudad me he guiado por razones estrictamente entrañables, aunque también por razones de edad y porque, desde hace tiempo y desde otras instituciones, nacionales e internacionales, se había mostrado interés hacia estos materiales frutos de mi trabajo, también hacia mi biblioteca, pero especialmente, claro está, hacia mi archivo.», asegura Colinas en su exposición de motivos sobre la Casa de la Poesía. Fondo Cultural Antonio Colinas, nombre oficial de la fundación.

El proyecto museográfico es de Antonio-Odón Alonso y la materialización una apuesta del Ayuntamiento de La Bañeza, en convenio con la Diputación de León y la Junta de Castilla y León, y con el apoyo de Legumbres Luengo y Fundación Conrado Blanco.

Las visitas, por ahora, hay que concertarlas mediante cita previa (info@lacasadelapoesia.es). Ya son muchos los colegios que han acudido a conocer la Casa de la Poesía. Dos personas contratadas atenderán en el futuro la apertura estable de este centro cultural al que se accede por la calle Padre Miguélez, la del Teatro Municipal.

GAITERO

GAITERO

GAITERO