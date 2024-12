Agenda de León: encuentra aquí todos los planes hasta el 12 de diciembre

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

VIERNES 6

MÚSICA

Kreze. Concierto en La Térmica Cultural dentro del programa Dinamiz-ARTj. Hoy a las 19.30 horas. Kreze es un grupo musical creado en 2023, aunque llevan trabajando en este proyecto desde el 2020. La formación consiste en Guitarra clásica, violín, viola, violonchelo y piano. Acompañados de una voz solista y 3 voces a modo de coro. Su repertorio consiste en composiciones propias, combinando música instrumental y cantada.

Gran Concierto Lírico de Navidad. Ainhoa Arteta (soprano), Luis Santana (barítono) y Víctor Carbajo (piano). Con la Coral del Milenario de San Salvador. Director musical: Jairo del Río. entrada platea y anfiteatro a 30 euros y segundo anfiteatro a 20 euros. A partir de las 20.30 horas.

Purple Weekend. El Festival Internacional Purple Weekend Estrella Galicia de León da un salto cuantitativo este año en lo que se refiere a los conciertos del Espacio Vías. Hoy actuarán grupos como Doctor Explosion y The Fuzztones. En el Palacio de Exposiciones y The Lemon Twigs y Cast, son otros de los nombres que dan lustre al evento. El sábado también tiene propuestas de la talla de The Giant Robots, Los Estanques y P.P. Arnold, en el Espacio Vías. The Glam Theatre recibirá al gran Julian Maeso Organ Sextet.

XIII Festival Internacional de Música de Cámara. Alberto Reguera (violín) y Marc Piqué (piano). El Patronato de la Fundación Monteleón donará la recaudación para los afectados de la dana. Auditorio de León, 19.30 horas. Precio de localidades: 25€ (abono) y 6€ (entrada individual).

Bembibre. Bras Rodrigo presenta “Navidad Celta” en el Teatro Benevivere a las 20:00 horas. Entrada gratuita.

TALLER

Villaobispo de Otero. Taller de Ramo Leonés. En las escuelas de la Carrera de Otero. Es necesario inscribirse. Organizado por el Ayuntamiento de Villaobispo de Otero. A partir de las 16.00 horas.

Market Freak. Palacio de Exposiciones de León. Apertura el día 6 de diciembre a las 10.00 horas. Clausura el 8 de diciembre a las 21.00 horas. Videojuegos, manga, cómics y anime.

CINE

Otras miradas, un mismo enfoque. Ciclo de cine. Teatro el Albéitar. A las 20.30 horas. Recogida de invitaciones hasta 15 minutos antes. ‘Meninas’ (2006). Dirigida por Sandra Werneck y Gisela Camara. Evelin tiene 13 años y está embarazada de un extraficante. Luana decidió ser madre con 15 años. Edilene, de 14, espera un hijo de Álex, que también dejó embarazada a Joice, otra adolescente. Meninas se acerca a la realidad cotidiana de estas ‘niñas-madres’.

EXPOSICIÓN

Visitas guiadas. Recorrido por las exposiciones Ai Weiwei, Don Quixote y Epílogo. Colección Musac. Visita de una hora y media. Actividad gratuita. Museo Arta Contemporáneo de Castilla y León. El viernes 6 a las 18.00 horas, el sábado 7 a las 12.00 horas y el domingo 8 a las 12.00 horas.

SÁBADO 7

MÚSICA

XIII Festival Internacional de Música de Cámara. Touch.Me.Not. Música electrónica. Hara Alonso (piano y electrónica), Ellen Söderbult (voz y guitarra) y Luis Martínez (percusión). El Patronato de la Fundación Monteleón donará la recaudación para los afectados de la dana. Auditorio de León, 19.30 horas. Precio de localidades: 25€ (abono) y 6€ (entrada individual).

XVIII Festival de Navidad de Solera Berciana. Junto a la Coral Polifónica de Pontevedra. Sala Río Selmo. A partir de las 20.00 horas.

Sala Eutherpe. Concierto a cargo de María Alice Balan (Rumanía). A las 19.20 horas. Donativo entrada de 5 euros. Menores de edad exentos. Con composiciones de Beethoven, Schumann y George Enescu.

Lou&Jane. Acosutic Blues. Melancolía, crudeza, pasón… Blues. En Lou&Jane confluyen la voz negra de Yolanda, y la guitarra del siempre blues man Eduardo Visa. Lou&Jane narran con sus versiones el día a dia de epocas de esclavitud, racismo, discriminación e injusticias sociales de antaño y de hoy en día, con la música como arma de protesta. La Térmica Cultural de Ponferrada. A las 19.30 horas.

LITERATURA

Astorga. Teatro Gullón. Contar y cantar. Centenario de Antonio Pereira.

Val de San Lorenzo. Presentación del libro ‘Celsa García Robles, leyenda del fútbol femenino’ a cargo de la protagonista Celsa García y de la escritora Beatriz Abad. La Comunal de Val de San Lorenzo. A las 19.00 horas.

MAGIA

Germán Vilar Magic Music. Eje Producciones Culturales. Casa de la Cultura de Vega de Espinareda. A las 18.00 horas.

TEATRO

‘Geometría del alma’. A cargo de Teatro Plus. Fusión entre teatro visual, danza contemporánea y manipulación de objetos que expresan la relación entre las simples formas geométricas y el cuerpo humano, un cuerpo que intentará dar alma a la geometría para poder comprender la geometría del alma que está en su interior. Una teoría alternativa al inicio del universo y la evolución de las formas y la vida hasta llegar al ser perfecto.En el Teatro San Francisco. De 18 a 19.00 horas. A partir de los siete años.

La Bañeza. Teatro Municipal. Sala Efímera. ‘Estaciones’ (teatro para bebés). De seis meses a cuatro años. Pase 1 a las 17.00 horas y pase 2 a las 18.00 horas. Adultos cinco euros y niños tres euros.

Ponferrada. Visitas teatralizadas. Interpretación del Patrimonio Cultural de Ponferrada. Museo del Ferrocarril. De 19.00 a 20.00 horas.

Sala de Cultura de Villamañán. Beatriz Rico: ‘Antes muerta que convicta’. Red de Circuitos Escénicos. Casa de Cultura de Villamañán. A las 18.00 horas.

DOMINGO 8

TEATRO

Saltantes Teatro. El Jorobado. La Térmica Cultural. A las 12.30 horas. La catedral de Notre Dame está envuelta en llamas. El fuego afectará durante horas a la techumbre y a toda su estructura. Los fantasmas, que habitan entre sus piedras, se materializan y luchan por cambiar lo que la historia les depara. Quasimodo y Esmeralda vivirán nuevamente su historia de amor con el deseo de modificar su destino trágico. ¿Serán capaces de conseguirlo? ¿Podrán emanciparse y escribir un final diferente?

‘Geometría del alma’. A cargo de Teatro Plus. Fusión entre teatro visual, danza contemporánea y manipulación de objetos que expresan la relación entre las simples formas geométricas y el cuerpo humano, un cuerpo que intentará dar alma a la geometría para poder comprender la geometría del alma que está en su interior. Una teoría alternativa al inicio del universo y la evolución de las formas y la vida hasta llegar al ser perfecto. En el Teatro San Francisco. De 18 a 19.00 horas. A partir de los siete años.

Bembibre. Teatro Circo de los Niños en el Teatro Benevivere a las 17.00 horas. Entrada con bono promocional o en taquilla.

MÚSICA

La Bañeza. Teatro Municipal. Concierto a cargo de Carla Pires ‘La emoción del fado’. dentro de la gira Cartografado. entradas a 15 y 10 euros. A partir de las 20.30 horas.

XIII Festival Internacional de Música de Cámara. Quarteto Quiroga. Artistas invitados: Aitor Hevia (violín), Cibrán Sierra (violín), Josep Puchades (viola) y Helena Poggio (violonchelo). El Patronato de la Fundación Monteleón donará la recaudación para los afectados de la dana. Auditorio de León, 12.00 horas. Precio de localidades: 25€ (abono) y 12€ (entrada individual).

Santa Colomba de Somoza. Actuación del grupo Folk de Filandón. Lola Quintanilla (Laguna Dalga): voz, guitarra española y percusiones; Alberto Lozano Verdejo (Pobladura de Pelayo García): responsable de los relatos de tradición oral; y los oriundos de Valcabado del Páramo: Roberto Carro, voz y guitarra acústica, Mercedes Álvarez y David Fernández, encargados de la teatralización del filandón. Este grupo de amigos y sensibilidades, han conseguido catalizar esta ‘mezcla de artes’ para recuperar lo más fidedignamente posible el espíritu de los filorios; aquellos que acontecían en torno al fuego en las largas noches del invierno leonés. Y lo materializan con tal entusiasmo que ya han grabado su segundo audiolibro: ‘Contar, cantar; el secreto de la tradición’. Casa Museo de Santa Colomba de Somoza. A las 18.30 horas. Entrada gratuita.

Sala Eutherpe. Concierto a cargo de Rafael Ruiz (Brasil). Pianista considerado uno de los más importantes de su generación en Brasil. A las 19.20 horas. Donativo entrada de 5 euros. Menores de edad exentos.

Sala Black Bourbon. Vodoo Lovers. A partir de las 21.00 horas.

BALLET

‘El Lago de los Cisnes’. El Teatro Gullón de Astorga recibe a la International Ballet Company con Cristina Terentev y Alexandru Balan. A ls 18.00horas. Entradas 25 y 28 euros.

El Lago de los Cisnes, en el Teatro Gullón de Astorga.DL

MARTES 10

CINE

Amarcord. Italia, años 30. Crónica de la vida cotidiana en un pueblo del norte de Italia durante el fascismo. Cine clásico en el Teatro San Francisco a las 20.00 horas.

TALLER

Break Out: Ponte tus zapatos. Taller de cultura diversa impartido por Mar Bonaque. Para niños y niñas de seis a diez años. Sala de Actividades de la Biblioteca Pública de León. A las 18.30 horas.

CLUB DE LECTURA

Club Espadaña. Coordinado por María Rosa Armenteros. Biblioteca Pública de León. Sala de Actividades. A las 12.00 horas.

EXPOSICIÓN

Bembibre. Quique Sánchez. Casa de las Culturas.

MIÉRCOLES 11

MÚSICA

XIII Festival Internacional de Música de Cámara. Alberto San Juan. Macho Grita. El Patronato de la Fundación Monteleón donará la recaudación para los afectados de la dana. Auditorio de León, 20.30 horas. Macho grita es una comedia musical que parte del mito de Don Juan para indagar en la relación entre nuestro presente y el ciclo que inaugura el año 1492. Un acercamiento personal a la Reconquista, al descubrimiento de América o a la expulsión de los judíos y los moriscos para pensar con humor cómo se construye ‘lo macho’.

JUEVES 12

LITERATURA

Viaje mágico por los libros. Robert Kendirjian. Casa de la Cultura. Biblioteca Municipal de Ponferrada. De 17.00 a 19.00 horas.

MÚSICA

Sala Black Bourbon. Jam Session. A partir de las 21.00 horas.